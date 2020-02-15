"Какой-то вброс": Загороднюк отреагировал на 12 шагов к миру на Донбассе

Андрей Загороднюк / скриншот

Министр обороны Андрей Загороднюк прокомментировал скандал с так называемым планом 12 шагов к миру на Донбассе. По его словам, документ был лишь вбросом и "частной инициативой каких-то граждан".

"Он не соответствует официальной позиции ни одной из стран. Его уже убрали с сайта конференции. Это частная инициатива каких-то граждан. Может, это какой-то вброс. Мы работаем над другими вопросами", – отметил глава оборонного ведомства в комментарии телеканалу Украина 24.

При этом он указал, что работа ведется в рамках "нормандского формата" и переговоров в Минске.

"У нас есть минский процесс, есть нормандский процесс, в рамках которых мы и работаем. Не забываем о том, что у нас на востоке война, и мы отстаиваем независимостью и территориальную целостность страны", – отметил министр.

Как ранее сообщал Главред, в США экс-дипломаты, чиновники и эксперты обнародовали совместное заявление относительно ошибочности плана прекращения войны в Украине, предложенного на Мюнхенской конференции по безопасности.