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"Организовали Голодомор": Фарион вляпалась в антисемитский скандал

15 февраля 2020, 16:36

Ирине Фарион не понравился отказ израильского национального мемориала Холокоста признать Митрополита Шептицкого праведником народов мира.

Ирина Фарион
Ирина Фарион / УНИАН

Бывший народный депутат от ВО Свобода и языковед Ирина Фарион угодила в антисемитский скандал. Так, экс-нардеп возмутилась из-за отказа израильского национального мемориала Холокоста признать Митрополита Шептицкого праведником народов мира.

"Как эти уроды опротивели! Организовали нам Голодомор, сейчас руками бесноватой черни захватили власть и еще пихают свои грязные лапы к нашим выдающимся личностям", – написала Фарион в Facebook.

В свою очередь, директор украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отметил, что подобными высказываниями Фарион оскорбила еврейский народ.

Стоит отметить, что пользователи соцсети возмутились подобными словами Фарион: "А как эта упоротая, за которую ни один здравомыслящий человек не проголосует, осто.. надоела . Чего добивается. Может к психиатру на лечение", "Уже большой твари чем Фарион нет. И откуда они взялись. Раньше о них и слышно не было. А теперь все гады повылазили", "Она, конечно, совершенно бесноватая и ненормальная... И место ей - в психушке и в смирительной рубашке... Но по ней отлично отслеживается вся государственная гниль... Наличие таких фарионов в "свободном плавании" - один из основных показателей векторов "развития" страны...", "Чертыха, которая подобную себе бычку вырастила (ранее и дочь ее выразилась). Ее закрыть нужно или в дурке, или на зоне", "Этой ведьме давно пора закрыть то, что у нормальных людей называется ртом" и другие.

Как ранее сообщал Гларед, украинский языковед, бывшая народная избранница Ирина Фарион обрушилась с критикой в адрес главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича из-за Бандеры.

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