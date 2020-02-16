Праздновали Новый год: в Житомир из Китая возвращаются сотрудники крупной компании

Коронавирус из Китая везут в Житомр / Reuters

В Украину из Китая возвращаются сотрудники компании Sinohydro Corporation Limited, которая занимается строительством объездной дороги. Работники уезжали домой для празднования Нового года.

"Авиарейсом из Дубая в Украину возвращается часть работников китайской компании Sinohydro Corporation Limited после празднования китайского Нового года для продолжения строительства объездной автодороги вокруг Житомира. По данным Государственной миграционной службы, до выезда около 40 работников из КНР работало на объекте", – говорится в сообщении пресс-службы Житомирской ОГА.

В Украину 13 февраля уже вернулся один из сотрудников компании. Его осмотрели медики, и было принято решение отправить его на карантин на две недели. Также планируют изолировать и других работников, вернувшихся из Китая.

Как ранее сообщал Главред, по состоянию на 16 февраля вследствие заражения китайским коронавирусом Covid-19 умерли 1666 человек.