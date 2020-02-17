"НАТО вот-вот захватит Крым": Сенцов обвинил крымчан в ностальгии по СССР

Сенцов обвинил крымчан в ностальгии по СССР / УНИАН

Бывший узник Кремля Олег Сенцов во время общения с журналистами заявил, что множество жителей аннексированного Крыма ностальгируют по Советскому Союзу.

"Там всю жизнь за коммунистов голосовали очень сильно. Это что означает? Что память по Советскому Союзу там намного сильнее. Это фантомная боль по Советскому Союзу, то, что возрождает сейчас Россия… Они в Крыму пугали бандеровцами, вот сейчас перед аннексией, несуществующими кровавыми бандеровцами", - объяснил Сенцов в интервью Украинской правде.

Также Сенцов уточнил, что жителям полуострова рассказывали "сказки про НАТО, которое вот-вот захватило бы Крым".

Отметим, размышления Сенцова о Крыме наделали шума в Сети.

"Россия Крым, к сожалению украинцев, но на радость россиян, не вернёт, неужели вы этого не понимаете? Для них Крым не просто земля, а стратегическая территория контроля на море. Ну подумайте...Разве они допустят чтоб в Севастополь, который они защищали, строили завод подводных лодок и поскальные пути для прохождения лодок достались под контроль военному флоту США. Посмотрите назначение той же Балаклавы. Вы кричали на весь мир, что американцы наши друзья и по завершении контракта (аренда порт Севастополь для России была до 2017 г.) сдадите его военному флоту США. Они опередили. и украинцы остались и Крыма и без кр. Моря", - высказалась Светлана Алекс.

"Я смотрю голодающий отъел себе рожу больше чем у Гройсмана! И все за счет украинских налогоплательщиков! Других героев похоже нет...", - добавил Игорь Панаев.

"Розмова двох окупантомовних. Публічна розмова. Ще один жирний привід для путєна пошвидше просуватися вглиб України задля "захисту російськомовних" - тобто представників "русскоґо міра" за визначенням Московії", - высказался некий Олег.

Напомним, ранее бывший узник Кремля, украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов вспомнил 26 февраля 2014 года, когда советовал протестующим под крымским парламентом "брать и жечь покрышки".

"26 февраля я был в штабе Автомайдана, было много работы после революции. И раненые, и погибшие, и медицинская помощь, и какие-то дрова, и какие-то вещи. Горячая линия, и звонит телефон, и девочки передают мне телефон, мол, звонок, ответь. Звонит крымский татарин, представился, я не помню уже его имя, говорит: "Ой, мы на митинге там, с "Русским единством" толкаемся. Кипиш. Что делать?" – "Как что делать? Берите покрышки". – "А потом?" – "Потом поджигайте". И все. Для него был шок такой: Как? А? Да?". И все – они не сделали это, не готовы были идти чуть дальше", – рассказал Сенцов.