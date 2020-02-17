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"Дипломатическая игра": эксперт оценил выступление Зеленского на конференции в Мюнхене

17 февраля 2020, 17:59

По мнению специалиста, перед Владимиром Зеленским и украинскими властями стоит крайне непростая внешнеполитическая задача.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний специально для Главреда прокомментировал недавнее выступление Владимира Зеленского в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Зеленский все-таки растет как руководитель страны, чтобы там не говорили. Есть уже понятная, четкая позиция во многих вопросах. Есть понятие, что Минские соглашения мы не можем отрицать, но их выполнение для нас неприемлемо – об этом было сказано завуалировано", - считает он.

Кроме того, по мнению Загороднего, украинские власти стоят на пороге большой и непростой внешнеполитической игры.

"А дальше уже начинается дипломатическая игра. И, по косвенным признакам, понятно, что Москва негодует, потому что он не идет в полностью том ключе, которого от него ожидали.  То есть, заявление о совместных патрулях Украины, России и ОРДЛО – это, конечно, выглядит хорошо, но непонятно, как это реализовывать. Это, скорее, из части невыполнимых, так как в ОРДЛО, как и в России, никогда на это не согласятся – они в принципе требуют немедленных изменений в Конституции и всего того, что указано в Минских соглашениях. Заявление о выборах в ОРДЛО и в Крыму – хоть о Крыме и не забывается, но это тоже одно из предложений, нереализуемых на практике, что дает понимание того, что все откладывается в долгий ящик, так как те 12 пунктов по достижению мира на Донбассе – это, по сути, "хотелки" России, которые в действительности, исполняться не будут", - полагает он.

Загородний утверждает, что украинские дипломаты при должном уровне сноровки вполне способны достичь новых договоренностей с Россией - даже в формате "Минск-4".

"То есть в принципе речь идет о вялотекущей дипломатической игре, которая позволяет нам сохранять нынешний уровень санкций против РФ и продолжать добиваться своего. Ведь Минские соглашения прописаны хитро – будут они исполняться или нет, а санкции против РФ снимаются. И понятно, что в свое время они подписывались под давлением и в полном объеме их выполнение нам не выгодно. Но если рассматривать эти договоренности как подготовку к договору о перемирии с РФ, то он вполне может быть базой для обменного договора с Россией, который может стать подготовкой к Минску-4", - подытожил он.

Напомним, ранее руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что скандальный "мирный план" для Украины не нужно понимать слишком серьезно. И отметил, что искренне не понимает, почему он вызвал такое недовольство.

Мюнхенская конференция Владимир Зеленский война на Донбассе Минские переговоры Тарас Загородний
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