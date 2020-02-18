Власти Днепра занялись рейдерством рекламных площадей – СМИ

В Днепре местные власти срезали более 150 бордов двух крупных операторов рынка внешней рекламы.

Жертвой стала украинско-французская фирма БигБорд - крупнейший в стране оператор потерял в городе около сотни конструкций. Еще 58 бордов лишилось другое большое всеукраинское агентство, говорится в материале УНИАН.

Зачистка рекламных площадей состоялась с нарушением законодательства, отмечают журналисты. "Договоры компаниям власть не продлила, а решила сразу демонтировать. Хотя по закону срезать можно только после предупреждения, которого в компаниях не получали. И теперь местные коммунальщики еще и требуют денег - мол, надо погасить немаленький счет за демонтажные работы и хранение", - обращают внимание авторы статьи.

"Мы готовы оплатить здесь и сейчас - стоит лишь предоставить нам акты обследования бигбордов и акты демонтажа. Но никаких документов нам не предоставляют. Кому это выгодно, кому это нужно? Я считаю, что государственное рейдерство", - рассказал директор всеукраинского агентства Александр Сытник.

Местные власти такую ​​деятельность объясняют тем, что компании не имели разрешительных документов. В свою очередь, представители агентств утверждают, что получили все необходимые разрешения, но в управлении торговли и рекламы эти документы загадочно исчезли.

По словам политолога Николая Спиридонова, передел рынка, который затеяла местная власть, связана с приближением местных, а возможно и внеочередных парламентских выборов.

"То, что делают органы местной власти Днепра, связано с двумя вещами. Первое - это бизнес, а точнее уничтожение бизнеса конкурентов и установление своего контроля. А второе - это власть. В конце 2020 года будут местные выборы. Все понимают, что наружная реклама имеет большое влияние на выборах. "Нужные" кандидаты на "своих" бордах по всему городу, без оппонентов и честной конкуренции. Им выгодно рекламировать своих 3-4 кандидата. Таким образом, все, кто пройдут, будут их людьми", - объясняет Спиридонов.