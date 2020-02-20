"На связи": в МИД Украины рассказали о судьбе оставшихся в Китае украинцев

Коронавирус из Китая / Reuters

Министерство иностранных дел Украины рассказало об украинцах, которые остались в Китае. Украинские дипломаты контролируют ситуацию с гражданами Украины.

"Посольство Украины в КНР - на постоянной связи с украинцами, которые отказались от эвакуации и остались в городе Ухань и других городах", - сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Twitter-аккаунте.

Отмечается, что украинцам оказывают организационную, финансовую и консультативную помощь.

"Нашими консулами осуществляется постоянная коммуникация с гражданами Украины, которые сейчас находятся в Китае, в социальных сетях, а также в группах, созданных украинцами в мессенджере WeChat", - сообщила Зеленко.

Кроме того, в МИД отметили, что в украинском посольстве в Китае в круглосуточном режиме продолжает работать оперативная группа по оказанию помощи украинцам.

Как ранее сообщал Главред, самолет авиакомпании SkyUp с украинцами их Уханя приземлился в международном аэропорту Харьков.