Ассоциация операторов наружной рекламы заявила о беспределе властей в Днепре

На днях городские власти Днепра с нарушением законодательства демонтировали 58 билбордов украинского оператора наружной рекламы "Довира аутдор" и 100 рекламных конструкций национальных операторов. Об этом сообщила Ассоциация операторов наружной рекламы Украины.

"Вырезали рекламные конструкции практически всех членов Ассоциации. Подчеркиваем, это компании, которые без каких-либо проблем работают по всей стране. В Днепре же местные власти цинично нарушают закон "О рекламе". В то время, когда одним компаниям под надуманными предлогами отказывают в выдаче разрешений, другие такие документы получают и устанавливают на местах демонтированных билбордов свои конструкции. За последний год фирмы, приближенные к местным чиновникам, получили почти 300 новых разрешений", - отмечается в заявлении Ассоциации.

Ассоциация обращает внимание на тот факт, что очередной передел рекламного рынка происходит накануне местных выборов.

"Соблазн контролировать все рекламные площади города и допускать на них появление лишь тех кандидатов, которые угодны власти, представляет прямую угрозу для граждан. В период избирательных кампаний наружная реклама играет важную роль в донесении информации о кандидатах до избирателей. Если же кто-то один будет иметь монопольный контроль над этим ресурсом, это грозит манипуляцией общественного мнения и в результате - волеизъявлением граждан. Нельзя допустить такой неконкурентной борьбы ни в Днепре, ни в любом другом городе", - добавляют в Ассоциации.

Ассоциация операторов наружной рекламы требует проведение быстрого, прозрачного и объективного расследования факта незаконного демонтажа рекламных конструкций правоохранительными органами, обеспечение справедливого судебного процесса, восстановление прав законных владельцев билбордов и возмещения им убытков, причиненных незаконными действиями городских властей.