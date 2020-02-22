Суд вынес первое решение по участнику беспорядков в Новых Санжарах

Прокуратура наставила на содержании подозреваемого под стражей.
Октябрьский районный суд Полтавы в субботу, 22 февраля, избрал меру пресечения одному из участников беспорядков в Новых Санжарах. Так, подозреваемого решили оставить под ночным домашним арестом.
Согласно решению суда, мужчина должен будет с 22:00 до 7:00 находится дома на два месяца - по 20 апреля.
Кроме того, он не может покидать место жительство без разрешения, общаться с другими подозреваемыми или свидетелями. При этом он должен сдать паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право выезда за границу.
В свою очередь, прокуратура наставила на содержании под стражей подозреваемого сроком на 60 суток.
По данным издания Страна, суд избрал меру пресечения Владимиру Сиренко, который в состоянии алкогольного опьянения пытался протаранить автомобилем Нива правоохранителей во время беспорядков в Новых Санжарах.
Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах, которые произошли в 20 февраля.