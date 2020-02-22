Арсен Аваков / УНИАН

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал подозрения участникам беспорядков в Новых Санжарах. По его словам, в данном деле фигурируют шесть человек.

При этом он отметил, что всего полицейские задержали 24 человека, но позже отпустили всех, кроме одного.

"Вчера задержали 24 человека. Потом отпустили всех, кроме одного. Потому что достаточные основания появятся позже, когда будут документарные подтверждения. Кроме одного, кто разогнал Ниву и направил на строй нацгвардейцев. Он задержан по 208 статье УКУ", - рассказал Аваков в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

Кроме того, он заявил, что полиция будет требовать для подозреваемых меру пресечения в виде ареста.

"Еще шесть получат от нас в ближайшие сутки подозрения с требованием с предложением суду прямого ареста", - заявил министр.

Как ранее сообщал Главред, председатель поселкового совета Новых Санжар Инна Коба рассказала, что глава МВД Арсен Аваков обвинил ее в организации массовых акций протеста для препятствия проезду в санаторий эвакуированных украинцев из Уханя.