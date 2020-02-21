Аваков обвинил в организации беспорядков: мэр Новых Санжар оправдала земляков

Глава населенного пункта обвиняет в беспорядках приезжих / Фото: скриншот

Председатель поселкового совета Новых Санжар Инна Коба рассказала, что глава МВД Арсен Аваков обвинил ее в организации массовых акций протеста для препятствия проезду в санаторий эвакуированных украинцев из Уханя.

"Говорил: "у меня вообще есть информация, что вы – организатор". Я говорю: нет, я не организатор, но я была там. Я должна быть. Меня народ выбрал, мне доверяет, и мне нужно быть тут", - цитируют чиновницу Вести.ua.

По словам Кобы, непосредственно в Новых Санжарах никто не организовывал акцию протеста, люди вышли на улицу стихийно, поскольку боялись.

"Люди просто испугались, потому что знают, в каком состоянии вообще пребывает этот медцентр. Он не готов принимать таких больных. Ну, санаторий. Это как гостиничные номера, стандартные номера", - отметила она.

Глава населенного пункта подчеркнула, что местные жители высказывали протест, но не вели себя агрессивно. Камни в автобусы с эвакуированными, утверждает Коба, бросали неизвестные мужчины, которые, вероятно, приехали в Полтавскую область после митинга под Радой.

"Это бросали не наши. Ко мне сегодня приходили корреспонденты и спрашивали: знаю ли я этих людей? Одна фотография и другая. Я говорю, что я этих людей не знаю. И одна фотография — где эти люди ездили к Верховной Раде по земельному вопросу. И тут. Точно та же одежда. Их трое или четверо было — точно такая же фотография, что они тут, в Новых Санжарах. Я не могу сказать, зачем это. Возможно, для подстрекания, что-то спровоцировать, выставить новосанжарцев", — рассказала чиновница.

Напомним, накануне в Новых Санжарах местные жители активно протестовали против прибытия в Медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая граждан Украины и иностранцев. Протесты ознаменовались стычками с полицией и бросками в автобусы, на которых их везли, камни.

Позднее Александра Волкова, одна из эвакуированных, показала пользователям Сети полученный номер. Девушка рассказали, что душ "бьется током", а входную дверь закрыть в комнате невозможно, поскольку замок сломан.