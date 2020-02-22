Вблизи Львова грузовой поезд переехал пенсионерку

Пенсионерка по неизвестной причине угодила под поезд / Фото: пресс-служба полиции

Во Львовской области 21 февраля на железнодорожном перегоне Сихов-Давидов в одном из сел Пустомытовского района грузовой поезд осуществил наезд на пожилую женщину.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в результате наезда женщина скончалась.

На место инцидента экстренно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские установили личность погибшей - 76-летней местной жительницы. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Следователи выясняют все обстоятельства трагического инцидента и проводят досудебное расследование.

Как ранее сообщалось, недалеко от Киева скоростной поезд Интерсити, который ехал в столицу из Харькова, сбил лося.

Напомним, в Броварах Киевской области пьяный полицейский на иномарке на пешеходном переходе наехал на мужчину, пострадавший скончался от полученных травм.