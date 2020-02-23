"С*ки, на передовую их": в Запорожье разгорелся скандал из-за "шабаша престарелых пилоток"

Скандал в Запорожье / facebook.com/mincenko

В Запорожье решили отпраздновать День защитника отечества, который по традиции СССР выпадает на 23 февраля. На странное мероприятие пригласили ветеранов Второй мировой войны.

"На фото Запорожье сегодня. У каждого, конечно, свои специфические вкусы во время ролевых вечеринок, но это мероприятие выходит за пределы половых извращений (депутату Евгению Шевченко "искренние" приветствие от коммунистов). Призрак коммунизма сейчас такой, и уверенно удаляется в небытие от глаз наблюдателей", - написал общественный активист Иван Минченко в Facebook и опубликовал соответствующие фото праздника.

Стоит отметить, что пользователи социальной сети возмущены подобным празднованием: "я бы хотела пошутить про "престарелых пилоток", но это все так противно. Куры безмозглые", "Ужас", "Мерзость", "Больные", "Неизлечимые", "Эти фото надо распространять, чтобы все видели"великую силу коммунизма". Такими страшными и уродливыми станут все его сторонники", "Е*анько, подай патроны", "Некроз мозгов", "Кто эти звезды и мастерицы переодевания? Банный чепчик – это вообще что-то комичное", "Дурдом Веселка", "С*ки… на передовую их, пусть повоюют… сепаратня блин", "Ну вообще жестяк… краснопузые дают жару", "Старые чиперадлы", "А почему коммуняки таких старых б*ядей себе заказали?", "Пациенты психиатрической больницы разбежались", "В психбольнице утренник?", "Свят, свят, згинь нечистая сила", "сумасшедшие бабки", "Вот где вирус, так вирус! Прививки нет, истреблять огнем, другого выхода нет", "Ролевые игры у депутатов", "Епанный шабаш!!! А в конце у них была оргия?" и другие.

Как ранее сообщал Главред, бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что множество жителей аннексированного Крыма ностальгируют по Советскому Союзу.