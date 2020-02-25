Черновол грозит срок за решеткой: ГБР выдвинуло громкое обвинение

Татьяна Черновол / facebook.com/tchornovol

Народному депутату Украины VIII созыва следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста.

Действия бывшего народного избранника подпадают под часть 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины, рассказали в пресс-службе ГБР.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ГБР добавили, что процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет Офис генерального прокурора, а в случае доказательства вины подозреваемой грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

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Напомним, ранее журналист Дмитрий Кучер заявил о том, что Черновол атаковала его во время судебного заседания по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского: она вырвала у него из рук телефон, а также толкала и царапала.