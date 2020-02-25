Зеленский пригрозил оставить Кабмин без зарплат: названа причина

Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Владимир Зеленский поставил задачу Кабинету министров погасить задолженности по зарплатам перед шахтерами.

В противном случае зарплаты не дождутся все члены правительства, подчеркнул глава государства на всеукраинском совещании работников угольной промышленности.

"Я очень прошу в ближайшие два месяца - март и апрель - закрыть все долги полностью перед шахтерами. Если пропустим хотя бы сутки, тогда, я думаю, будет справедливо, что все правительство не будет получать зарплаты в эти месяцы", - добавил Зеленский.

Напомним, в ходе посещения шахты Межиречанская в Червонограде Львовской области Зеленский пообещал закрыть до конца февраля задолженность по заработной плате горнякам шахты.

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Во время совещания с участием представителей Кабинета министров и Верховной Рады, посвященном выполнению поставленных перед правительством задач и планам на ближайшее будущее, Зеленский подчеркнул важность решения вопроса выплаты задолженности по зарплате шахтерам и разработки концепции реорганизации угольной отрасли. По словам президента, по состоянию на 1 января 2020 года задолженность составила 922 млн грн.