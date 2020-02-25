"Агро Газ Трейдинг" будет расширять взаимодействие с ПАО "Одесский припортовый завод" и анализирует возможность его приватизации

Компания "Агро Газ Трейдинг" начала сотрудничество с ПАО "Одесский припортовый завод" в августе 2019 года. За это время между АГТ и ОПЗ сложились партнерские взаимоотношения, которые способствовали возвращению заводу ведущих позиций в области химической промышленности Украины.

За 200 дней производственной деятельности ОПЗ, которые прошли с момента заключения договора с АГТ о переработке давальческого сырья, стороны полностью выполняли свои контактные обязательства, ни разу не поставив их под сомнение. По итогам 200 дней работы ОПЗ было переработано 351, 2 млн кубометров природного газа, что позволило изготовить 421 тыс. тонн карбамида и 39,2 тыс. тонн аммиака. Продукция ОПЗ вернулась на международные рынки - от Северной Америки и стран ЕС до Африки.

Восстановление работы ОПЗ позволило увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней, создать дополнительные рабочие места в смежных отраслях и повысить инвестиционную привлекательность как самого ОПЗ, так и Одесской области в целом. Началось решение долговой проблемы ОПЗ благодаря тому, что в соглашении с АГТ в стоимость переработки добавлено $ 1 и $ 1,5 за тонну продукции для аммиака и карбамида соответственно. Таким образом ОПЗ аккумулировал дополнительные средства в размере 16,5 млн грн, которые были перечислены в счет погашения задолженности перед Группой "Нафтогаз Украины".

"Компания "Агро Газ Трейдинг" готова расширять сотрудничество с ОПЗ и предлагать предприятию новые форматы. В частности, АГТ рассматривает возможность участия в конкурсе по приватизации ОПЗ. Итоги 200 дней работы показали, что компания "Агро Газ Трейдинг" является надежным поставщиком сырья для ОПЗ. У АГТ есть долгосрочный горизонт планирования и понимание того, как обеспечить бесперебойную работу ОПЗ и вернуть заводу статус лидера химической промышленности Украины", — комментирует результаты совместной работы генеральный директор и партнер АГТ Александр Горбуненко.

"Компания АГТ подтвердила, что готова и в дальнейшем сотрудничать с ОПЗ и быть надежным партнером завода в интересах его трудового коллектива, Одесской области и национальной экономики в целом. Нам удалось наладить работу завода и установить прозрачные, партнерские отношения", — отметил партнер АГТ Владимир Колот.