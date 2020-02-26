Кучма рассказал, как добиться прогресса на Донбассе

Леонид Кучма уверен, что секрет мира кроется в минских соглашениях
Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма прокомментировал ситуацию на оккупированном Донбассе. По его словам, существенного прогресса без выполнения минских договоренностей в части безопасности невозможен
"Еще раз подчеркиваю: без выполнения минских договоренностей в части безопасности существенного прогресса в ситуации на Донбассе быть не может", - написала спикер Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
При этом он указал, что никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня.
"Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решение вопроса относительно установления контроля над украинско-российской границей", - подчеркнул Кучма.
Как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что президент России Владимир Путин не способен объединить россиян без внешнего врага. Именно поэтому хозяину Кремля нужна война в Украине.