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Секретарь СНБО рассказал, зачем Путину война на Донбассе

25 февраля 2020, 12:03

Владимиру Путину нужен внешний враг, считает Алексей Данилов.

Данилов
Алексей Данилов/ УНИАН

Президент России Владимир Путин не способен объединить россиян без внешнего врага. Именно поэтому хозяину Кремля нужна война в Украине. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, мы еще увидим развал России.

"Россия находится в сложном положении. Мы еще увидим ее развал. Сложные религиозные вопросы, демографические проблемы, отношения с Китаем... Путин это понимает и поэтому выбирает внешнего врага. Сначала это были грузины, теперь мы. Без внешнего врага он не может объединить то, что они называют россиянами", - сказал Данилов в интервью liga.net.

При этом секретарь СНБО уверен, что Российская Федерация не сможет долго держаться только за счет денег.

"Но скажите мне, какие граждане Ичкерии являются россиянами? Это другая страна и религия. Этот призрак долго держатся не может. Определенное время он держится на деньгах. Но деньги – вещь, которая очень быстро заканчивается. Все будет зависеть от цен на нефть и газ", – считает Данилов.

Кроме того, он не исключает, что китайский коронавирус также может ударить по экономике РФ.

"Очень много вопросов по газу. Точно будет борьба за арктический шельф. И сможет ли Россия выдержать эту гонку? Я не уверен", – резюмировал секретарь СНБО.

Как сообщал Главред, основатель фонда Вернись живым Виталий Дейнега считает, что Россия любой ценой будет пытаться вернуть Украине Донбасс, и назвал причину.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк считает, что с Россией можно договориться только при одном условии – если Украина согласится стать округом РФ, то есть "Малороссией". По его мнению, у Украины есть два варианта - или сопротивление, или  мир на условиях России.

СНБО Алексей Данилов новости Украины новости России развал России
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