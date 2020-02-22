Волонтер пояснил, зачем Путин попытается вернуть Украине Донбасс

Война на Донбассе / sud.ua

Чтобы избавиться от санкций Запада, Россия любой ценой будет пытаться вернуть Украине оккупированные территории Донбасса. Такое мнение высказал основатель фонда Вернись живым Виталий Дейнега.

Чтобы россияне проглотили фактическое увековечение путинизма, их будут "засевать" социалкой, считает волонтер. А для этого нужны деньги, соответственно - уменьшатся расходы России на войны.

"Ну, и чтобы выйти из-под западных санкций, россияне любой ценой будут пытаться вернуть нам Донбасс. При условии, что им дадут сохранить лицо и не потребуют оплатить его восстановление. Но отношение к нам не изменится", – отметил Дейнега.

При этом, по его мнению, как только в России появятся деньги, она снова вложит их в расширение своего влияния в Украине любым путем, в том числе и военным.

"Не стоит кормить себя иллюзиями о том, что формальная смена чиновников в России может что-то дать Украине. Ведь проблема в том, что россияне и их верхушка уже отравлены своей же пропагандой", - считает основатель фонда Вернись живым.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк считает, что с Россией можно договориться только при одном условии – если Украина согласится стать округом РФ, то есть "Малороссией". По его мнению, у Украины есть два варианта - или сопротивление, или мир на условиях России.