Притула, Тополя, Дейнега: Зеленский раздал ордена волонтерам

Глава государства подписал соответствующий указ.
В связи с Международным днем волонтера 5 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о вручении государственных наград 25 волонтерам, которые вознаграждены за весомый вклад в усиление обороноспособности страны.
"За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность", - говорится в указе главы государства.
Среди награжденных - известный украинский ведущий и волонтер Сергей Притула, певец и волонтер Тарас Тополя, лидер Пласта Станислав Андрейчук, волонтер и организатор благотворительного фонда Повернись живим Виталий Дейнега и другие.
"Не знаю, это подкреплено научными исследованиями, но, кажется, нам точно известно, у кого из людей больше всего сердце. Это – наши волонтеры. Ежедневно вы помогаете нашему войску. Ежедневно вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие", - написал президент в своем Telegram.
Таким образом, президент постановил наградить орденом За заслуги III степени:
Андрийчука Станислава Викторовича - председателя Всеукраинской организации Пласт
Коваля Сергея Алексеевича - члена общественной организации Міжнародна спілка волонтерів України, г.Киев
Притулу Сергея Дмитриевича - волонтера, телеведущего, г.Киев
Таубе Андрея Борисовича - волонтера, активиста общественного объединения Хелп Армії, г.Харьков
Тира Юрия Степановича - волонтера, водителя-санитара благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев
Тополю Тараса Владимировича - волонтера, г.Киев
Орденом За мужество III степени награждены:
Адамьяка Сергея Ивановича - волонтера, Житомирская область
Бохонка Александра Сергеевича - фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев
Заячковского Сергея Адамовича - врача-анестезиолога благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев
Ремезюка Артура Эдуардовича - врача-стоматолога благотворительной организаци Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев
Ремезюка Эдуарда Валерьевича - врача-хирурга благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев
Награждены орденом княгини Ольги:
Журбенко Наталью Павловну - волонтера, Луганская область
Михайлову Алину Артуровну - волонтера, активиста общественной инициативы АРМІЯ SOS, г.Киев
Рыжак Ирину Сергеевну - волонтера, члена общественной организации Координаційний центр захисників Уманщини, Черкасская область
Награжден отличием президента Украины - Крестом Ивана Мазепы:
Дейнегу Виталия Олеговича - волонтера, г.Киев
Медалью За спасенную жизнь награжден:
Бурлак Екатерину Анатольевну - председателя благотворительной организации Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям Краб
Зиневича Олега Леонтьевича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев
Мацибох Елена Геннадьевна - председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда Крона
Писарчука Игоря Михайловича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев
Сторожук Екатерину Анатольевну - волонтера Всеукраинского благотворительного фонда Від серця до серця
Награждены медалью 3а труд и доблесть:
Артеменко Марию Алексеевну - волонтера
Буренина Дмитрия Сергеевича - волонтера, г.Киев
Кислицину Лилию Петровну - волонтера общественной организации Об'єднання Смарта
Макарову Дину Константиновну - волонтера, Запорожская область
Потапчука Максима Юрьевича - волонтера, председателя Краматорского центра Всеукраинской организации Пласт, Донецкая область.
Как ранее сообщалось, Зеленский назначил уполномоченную по вопросам волонтерской деятельности. Должность заняла координатор Национального альянса волонтеров Наталья Пушкарева.