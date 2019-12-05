Притула, Тополя, Дейнега: Зеленский раздал ордена волонтерам

Сергей Притула получил орден от президента / пресс-служба

В связи с Международным днем волонтера 5 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о вручении государственных наград 25 волонтерам, которые вознаграждены за весомый вклад в усиление обороноспособности страны.

"За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность", - говорится в указе главы государства.

Среди награжденных - известный украинский ведущий и волонтер Сергей Притула, певец и волонтер Тарас Тополя, лидер Пласта Станислав Андрейчук, волонтер и организатор благотворительного фонда Повернись живим Виталий Дейнега и другие.

"Не знаю, это подкреплено научными исследованиями, но, кажется, нам точно известно, у кого из людей больше всего сердце. Это – наши волонтеры. Ежедневно вы помогаете нашему войску. Ежедневно вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие", - написал президент в своем Telegram.

Таким образом, президент постановил наградить орденом За заслуги III степени:

Андрийчука Станислава Викторовича - председателя Всеукраинской организации Пласт

Коваля Сергея Алексеевича - члена общественной организации Міжнародна спілка волонтерів України, г.Киев

Притулу Сергея Дмитриевича - волонтера, телеведущего, г.Киев

Таубе Андрея Борисовича - волонтера, активиста общественного объединения Хелп Армії, г.Харьков

Тира Юрия Степановича - волонтера, водителя-санитара благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Тополю Тараса Владимировича - волонтера, г.Киев

Орденом За мужество III степени награждены:

Адамьяка Сергея Ивановича - волонтера, Житомирская область

Бохонка Александра Сергеевича - фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Заячковского Сергея Адамовича - врача-анестезиолога благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Ремезюка Артура Эдуардовича - врача-стоматолога благотворительной организаци Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Ремезюка Эдуарда Валерьевича - врача-хирурга благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Награждены орденом княгини Ольги:

Журбенко Наталью Павловну - волонтера, Луганская область

Михайлову Алину Артуровну - волонтера, активиста общественной инициативы АРМІЯ SOS, г.Киев

Рыжак Ирину Сергеевну - волонтера, члена общественной организации Координаційний центр захисників Уманщини, Черкасская область

Награжден отличием президента Украины - Крестом Ивана Мазепы:

Дейнегу Виталия Олеговича - волонтера, г.Киев

Медалью За спасенную жизнь награжден:

Бурлак Екатерину Анатольевну - председателя благотворительной организации Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям Краб

Зиневича Олега Леонтьевича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Мацибох Елена Геннадьевна - председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда Крона

Писарчука Игоря Михайловича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Сторожук Екатерину Анатольевну - волонтера Всеукраинского благотворительного фонда Від серця до серця

Награждены медалью 3а труд и доблесть:

Артеменко Марию Алексеевну - волонтера

Буренина Дмитрия Сергеевича - волонтера, г.Киев

Кислицину Лилию Петровну - волонтера общественной организации Об'єднання Смарта

Макарову Дину Константиновну - волонтера, Запорожская область

Потапчука Максима Юрьевича - волонтера, председателя Краматорского центра Всеукраинской организации Пласт, Донецкая область.

Как ранее сообщалось, Зеленский назначил уполномоченную по вопросам волонтерской деятельности. Должность заняла координатор Национального альянса волонтеров Наталья Пушкарева.