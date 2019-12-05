  1. Главная
  3. Украина

Притула, Тополя, Дейнега: Зеленский раздал ордена волонтерам

5 декабря 2019, 20:13

Глава государства подписал соответствующий указ.

Сергей Притула
Сергей Притула получил орден от президента / пресс-служба

В связи с Международным днем волонтера 5 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ о вручении государственных наград 25 волонтерам, которые вознаграждены за весомый вклад в усиление обороноспособности страны.

"За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность", - говорится в указе главы государства.

Среди награжденных - известный украинский ведущий и волонтер Сергей Притула, певец и волонтер Тарас Тополя, лидер Пласта Станислав Андрейчук, волонтер и организатор благотворительного фонда Повернись живим Виталий Дейнега и другие.

"Не знаю, это подкреплено научными исследованиями, но, кажется, нам точно известно, у кого из людей больше всего сердце. Это – наши волонтеры. Ежедневно вы помогаете нашему войску. Ежедневно вы помогаете всем, кто в этом нуждается. Ваш труд укрепляет веру в человеческую доброту, неравнодушие и милосердие", - написал президент в своем Telegram.

Таким образом, президент постановил наградить орденом За заслуги III степени:

Андрийчука Станислава Викторовича - председателя Всеукраинской организации Пласт

Коваля Сергея Алексеевича - члена общественной организации Міжнародна спілка волонтерів України, г.Киев

Притулу Сергея Дмитриевича - волонтера, телеведущего, г.Киев

Таубе Андрея Борисовича - волонтера, активиста общественного объединения Хелп Армії, г.Харьков

Тира Юрия Степановича - волонтера, водителя-санитара благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Тополю Тараса Владимировича - волонтера, г.Киев

Орденом За мужество III степени награждены:

Адамьяка Сергея Ивановича - волонтера, Житомирская область

Бохонка Александра Сергеевича - фельдшера медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Заячковского Сергея Адамовича - врача-анестезиолога благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Ремезюка Артура Эдуардовича - врача-стоматолога благотворительной организаци Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Ремезюка Эдуарда Валерьевича - врача-хирурга благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Награждены орденом княгини Ольги:

Журбенко Наталью Павловну - волонтера, Луганская область

Михайлову Алину Артуровну - волонтера, активиста общественной инициативы АРМІЯ SOS, г.Киев

Рыжак Ирину Сергеевну - волонтера, члена общественной организации Координаційний центр захисників Уманщини, Черкасская область

Награжден отличием президента Украины - Крестом Ивана Мазепы:

Дейнегу Виталия Олеговича - волонтера, г.Киев

Медалью За спасенную жизнь награжден:

Бурлак Екатерину Анатольевну - председателя благотворительной организации Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям Краб

Зиневича Олега Леонтьевича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Мацибох Елена Геннадьевна - председатель правления Всеукраинского благотворительного фонда Крона

Писарчука Игоря Михайловича - врача медицины неотложных состояний благотворительной организации Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Миколи Пирогова, г.Киев

Сторожук Екатерину Анатольевну - волонтера Всеукраинского благотворительного фонда Від серця до серця

Награждены медалью 3а труд и доблесть:

Артеменко Марию Алексеевну - волонтера

Буренина Дмитрия Сергеевича - волонтера, г.Киев

Кислицину Лилию Петровну - волонтера общественной организации Об'єднання Смарта

Макарову Дину Константиновну - волонтера, Запорожская область

Потапчука Максима Юрьевича - волонтера, председателя Краматорского центра Всеукраинской организации Пласт, Донецкая область.

Как ранее сообщалось, Зеленский назначил уполномоченную по вопросам волонтерской деятельности. Должность заняла координатор Национального альянса волонтеров Наталья Пушкарева.

волонтеры награды Тарас Тополя Сергей Притула Виталий Дейнега новости Украины Зеленский новости
Сейчас вы просматриваете новость «Притула, Тополя, Дейнега: Зеленский раздал ордена волонтерам». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:13
Притула, Тополя, Дейнега: Зеленский раздал ордена волонтерам
20:10
Динамо приглашает болельщиков на матч с Зарей несмотря на санкции КДК за расистский скандал
19:43
Бразильский гранд подтвердил интерес к игроку Динамо
19:38
Боевики разгуливают по украинской территории в Станице Луганской
19:31
Украинская биатлонистка завоевала серебро в первом этапе Кубка мира
19:30
Казнили украинцев: ГПУ "настучали" на РФ в Международный уголовный суд
19:25
Стало известно, на что Микитась потратил деньги Укрбуд
19:14
Новый год мчится: в Киеве поставили и собрали главную елку Украины - опубликованы фото Фото
19:02
"Транзита не будет": в Нафтогазе предрекли печальное будущее украинской ГТС
19:01
В Верховной Раде проголосовали против увольнения Яременко
19:00
"Можно все подряд засовывать": Проктолог испугался извращенного секса Панина
18:47
Руис и Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем
18:36
Новый главный дипломат ЕС напутал с местом войны в Украине Видео
18:29
В РФ заистерили из-за слов помощника Зеленского о "стене" на Донбассе Видео
18:20
Морозюк забил фантастический гол в матче Кубка Турции Видео
18:11
Мулан 2020: Дата выхода, актеры и трейлер Видео
17:53
Украинский нападающий голом принес победу своей команде в Кубке Турции Видео
17:51
"Американскому Трускавцу быть": нардепы пройдут обучение в США
17:43
"Не*уй делать": Джокер слил причины драки "слуг народа" в Раде
17:32
"Поющие трусы, между ног все видно": Бузова в развратном наряде вышла на сцену
17:26
В Госдуме не верят в намерение Киева отменить упрощенный въезд в Россию
17:25
"Я словно заперт в крепости, из которой хочу сбежать": Зеленский дал интервью журналу Time
17:23
"Легенды": Лэмпард и Терри взорвали сеть совместным фото
17:15
Пришел успех: Зеленский попал на обложку авторитетного журнала Time
17:08
Внедрение "формулы Штайнмайера": у Зеленского намекнули на судьбу Донбасса
16:51
Ни воровок, ни шалав: у Порошенко потребовали от СБУ запретить гастроли Вороваек
16:44
Ирландец 2019: последняя дерзость Скорсезе или исповедь грешника Видео
16:15
Украинцы стали чаще покупать медицинскую страховку новости компании
16:12
Епифаний рассказал, думают ли в ПЦУ о переносе Рождества
16:11
Харьковский облсовет поддержал "земельную" инициативу Зеленского
16:06
"Мозги и мужские признаки": в Слуге народа рассказали о драке Бужанского и Лероса
16:05
Депутаты облсовета поддержали программу Кучера о развитии Харьковщины
15:58
Ливерпуль объявил заявку на Клубный чемпионат мира
15:28
Украина на Евро-2020: УАФ представила ролик со всеми голами "сине-желтых" в отборочном цикле Видео
15:26
"Пороху п*здец будет": организатор покушения на Бабченко хочет дать показания против Порошенко
15:15
"Построим стену": у Зеленского рассказали о "плане Б" для Донбасса Видео
14:58
У Зеленского разъяснили, с какими жителями Донбасса готовы говорить
14:45
Переговоры между Украиной и РФ по газу провалились
14:44
"Сердце чувствует": жена Соболева внезапно заступилась за соратника Порошенко Видео
14:15
В Нафтогазе объяснили Газпрому, куда пойти жаловаться на условия транзита
14:08
Российская порно звезда Лола Тейлор обвиняется в нацизме Видео
14:05
Украинцам могут запретить ездить в Россию по внутреннему паспорту после нового года
14:00
"А советская власть – окаянная": рецензия на фильм Чорний ворон Видео
13:49
"Умная с*ка"": в Сеть слили переписку "слуги народа" о главе Минздрава Видео
13:39
Опубликован официальный список пропавших после пожара в Одессе Видео
13:22
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: эксперименты в любви и лапша на ушах
13:13
"Гражданская война": на заседании Рады жестко подрались "слуги народа", видео Видео
13:07
"Крым ночами Порошенко снится": Воровайки в Киеве споют о "русском мире"
12:42
В США озвучили "план реабилитации" России за агрессию на Донбассе
12:37
Мать Евгении Плихиной извинилась за поступок дочери
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять