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Зеленский назначил уполномоченную по волонтерской деятельности

5 декабря 2019, 10:36

Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров с 28 октября 2019 года.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил уполномоченную по вопросам волонтерской деятельности. Должность заняла  координатор Национального альянса волонтеров Наталья Пушкарева.

Указ президента №879/2019 опубликован на сайте главы государства.

"(…) Назначить Пушкареву Наталью Антоновну уполномоченным президента Украины по вопросам волонтерской деятельности (вне штата)", - говорится в документе.

Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров с 28 октября 2019 года.

Этим же  указом Зеленский утвердил Положение об Уполномоченном Президента по вопросам волонтерской деятельности. Основными задачами Уполномоченного являются:

  • мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров;
  • внесение в установленном порядке Президенту Украины предложений относительно поддержки волонтерской деятельности;
  • пресечения нарушений в этой сфере;
  • осуществление мероприятий, направленных на обеспечение гарантий соблюдения прав и законных интересов волонтеров, информирование общественности о таких мерах и их результатах и ​​тому подобное.
Скриншот
Скриншот / president.gov.ua

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, указом от 22 ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука. 

Новым главой Хмельницкой областной государственной администрации стал Дмитрий Габинет. Об этом идет речь в указе президента Владимира Зеленского № 864/2019, размещенном на официальном интернет-портале главы государства.

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