Зеленский назначил нового главу Черновицкой ОГА: кто такой Сергей Осачук

Сергей Осачук стал новым главой Черновицкой ОГА / facebook.com/osatschuk

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черновицкой областной государственной администрации Сергея Осачука.

Отметим, указ от 22 ноября опубликован на сайте главы президента в понедельник, 25 ноября.

Перед этим Кабинет министров согласовал его кандидатуру.

Сергей Осачук: что о нем известно

Сергею Осачуку 47 лет. Он родился в Черновцах, в 1994 году окончил исторический факультет Черновицкого университета. В течение 1995-1996 гг. стажировался в университетах Вены и Мюнхена.

Он получил степень кандидата исторических наук, был старшим научным сотрудником Центра буковиноведения при Черновицком университете, научным менеджером и переводчиком.

В 2010 году Сергей Осачук баллотировался в Черновицкий городской совет от украинской партии "Единство", но не был избран.

С июня 2012 года Сергей Осачук работал советником городского головы по вопросам культурной политики и международных отношений на общественных началах. Его назначили тогда, когда после отстранения Николая Федорука обязанности мэра исполнял Виталий Михайлишин. В дальнейшем он был советником действующего главы города Алексея Каспрука.

В 2014 году Сергея Осачука назначили почетным консулом Австрии в Черновцах.

Сергей Осачук является составителем первого черновицкого фотоальбома "Черновцы. Юбилейный фотоальбом", автором перевода книги Арнольда Шварца "Ревю одного журналиста", соавтором книги "Черновцы. Антикварные очерки". Член инициативной группы Международного поэтического фестиваля "Meridian Czernowitz".

По данным портала YouСontrol, Сергей Осачук является руководителем двух учреждений: Черновицкой городской общественной организации "Родной город" и учреждения "Агентство регионального развития черновицкой области". Партию "Родной город" связывают с олигархом Дмитрием Фирташем.

Декларация Сергея Осачука

По декларации за 2018 год, Сергей Осачук заработал 89 тысяч 500 гривен от занятия предпринимательской деятельностью. В совместной собственности с женой у него квартира площадью 66 квадратных метров в Черновцах. Жена владеет квартирой площадью 111.5 квадратных метров.

В декларации не указано зарегистрированных на Осачука или его жену автомобилей.

Тем временем наличными он хранит 72 тысячи долларов, 1 миллион 200 тысяч гривен и 20 тысяч евро на счете в Ощадбанке.

Сергею Осачуку принадлежат два земельных участка в Черновцах площадью 932 и 535 квадратных метров.

Он является бенефициарным владельцем целого ряда общественных организаций: "Карпатско-Дунайское партнерство", "Литературный Целанівський центр", "Объединение выпускников и друзей Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича", "Буковинский Медиа-центр", "Родной город".

Читайте такжеКабмин назначил "слугу народа" новым главой УкравтодораНапомним, ранее Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА. Так, новым руководителем ОГА стал Олег Синегубов. Согласно декларации он владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной в Киеве. При этом его жена владеет еще одной квартирой в Харькове.

Помимо этого, Синегубов в прошлом году купил автомобилем Merсedes Benz 2011 года выпуска, а его супруга уже три года ездит на Porsche Cayenne 2010 года. Также у каждого есть сове паковочное место.