Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА: кто такой Синегубов

Олег Синегубов назначен главой Полтавской ОГА указом президента от 11 ноября.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной государственной администрации. Так, новым руководителем ОГА стал Олег Синегубов.
"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа №№843/2019, обнародованном на сайте Верховной Рады.
При этом предыдущим указом №842/2019 от 11 ноября президент освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.
Олег Синегубов: что о нем известно
Синегубов Олег Васильевич родился 10 августа 1983 года в Харькове. Имеет юридическое образование. Первое время он работал следователем следственного отделения УМВД на Южной железной дороге. В августе 2008 года начал работать в Харьковском национальном университете внутренних дел, где прошел путь от старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин до декана факультета № 6.
Кроме того, с ноября 2012 года по декабрь 2014 года Синегубов помогал народному депутату Верховной Рады VII созыва от Партии регионов Ирине6 Бережной, которая погибла в ДТП.
Также в 2018 году он участвовала в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но ему не удалось сдать письменное тестирование. Уже в 2019 году во время парламентских выборов был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от президентской партии Слуга народа по избирательному округу №180 Алексея Красова.
Семья
Олег Синегубов женат. Его супруга Анна Журавлева является сотрудником кафедры Харьковского национального медицинского университета.
Декларация.
Согласно декларации он владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной в Киеве. При этом его жена владеет еще одной квартирой в Харькове.
Помимо этого, Синегубов в прошлом году купил автомобилем Merсedes Benz 2011 года выпуска, а его супруга уже три года ездит на Porsche Cayenne 2010 года. Также у каждого есть сове паковочное место.
Также семья располагает средствами в размере 40 000 долларов наличными. В то же время на основном месте работы Синегубов получил за год 290 000 гривен, а его жена – 62 000 гривен.
Кроме того, он является собственником двух компаний - "Насіння Слобожанщини" и "Синегубов, Соболев и партнеры".
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня новым главой Кировоградской областной государственной администрации.