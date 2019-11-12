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Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА: кто такой Синегубов

12 ноября 2019, 14:50

Олег Синегубов назначен главой Полтавской ОГА указом президента от 11 ноября.

Олег Синегубов
Олег Синегубов / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной государственной администрации. Так, новым руководителем ОГА стал Олег Синегубов.

"Назначить Синегубова Олега Васильевича главой Полтавской областной государственной администрации", - говорится в тексте указа №№843/2019, обнародованном на сайте Верховной Рады.

При этом предыдущим указом №842/2019 от 11 ноября президент освободил Олега Пруглу от временного исполнения обязанностей главы Полтавской ОГА.

Олег Синегубов: что о нем известно

Синегубов Олег Васильевич родился 10 августа 1983 года в Харькове. Имеет юридическое образование. Первое время он работал следователем следственного отделения УМВД на Южной железной дороге. В августе 2008 года начал работать в Харьковском национальном университете внутренних дел, где прошел путь от старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин до декана факультета № 6.

Кроме того, с ноября 2012 года по декабрь 2014 года Синегубов помогал народному депутату Верховной Рады VII созыва от Партии регионов Ирине6 Бережной, которая погибла в ДТП.

Также в 2018 году он участвовала в конкурсе на должность судьи Высшего антикоррупционного суда, но ему не удалось сдать письменное тестирование. Уже в 2019 году во время парламентских выборов был доверенным лицом кандидата в народные депутаты от президентской партии Слуга народа по избирательному округу №180 Алексея Красова.

Семья

Олег Синегубов женат. Его супруга Анна Журавлева является сотрудником кафедры Харьковского национального медицинского университета.

Декларация.

Согласно декларации он владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной в Киеве. При этом его жена владеет еще одной квартирой в Харькове.

Помимо этого, Синегубов в прошлом году купил автомобилем Merсedes Benz 2011 года выпуска, а его супруга уже три года ездит на Porsche Cayenne 2010 года. Также у каждого есть сове паковочное место.

Также семья располагает средствами в размере 40 000 долларов наличными. В то же время на основном месте работы Синегубов получил за год 290 000 гривен, а его жена – 62 000 гривен.

Кроме того, он является собственником двух компаний - "Насіння Слобожанщини" и "Синегубов, Соболев и партнеры".

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский назначил Андрея Балоня новым главой Кировоградской областной государственной администрации.

губернатор ОГА Владимир Зеленский Полтава
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