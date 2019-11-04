Зеленский сменил губернатора Черкащины: должность получил бывший сотрудник СБУ

Зеленский назналил нового главу Черкасской ОГА / Фото: УНИАН

В понедельник, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заменил председателя Черкасской областной администрации.

Отметим, 31 июля во время рабочего визита в Черкасскую область Зеленский лично представил нового губернатора – им стал бизнесмен Игорь Шевченко.

Глава государства тогда подчеркнул – "если что-то будет не так, будем менять".

Судя по всему, что-то действительно пошло не так.

Согласно указам №797/2019 и №798/2019, опубликованным 4 ноября на сайте главы государства, Зеленский уволил председателя Черкасской областной администрации Игоря Шевченко и назначил на эту должность Романа Боднара.

Отметим, согласно декларации кандидата на должность, Боднар зарегистрирован в Черновцах, но проживает в Мариуполе.

Согласно документу, Боднар владеет только половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв.м. Накоплений Боднар имеет только 120 000 грн.

В декларации указано, что в 2018 году Боднар работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там он за год получил 438 000 гривен зарплаты.

Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известноНапомним, 1 ноября президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля на должность председателя Тернопольской облгосадминистрации и представил его активу области.

"Позвольте мне представить нового председателя Тернопольской областной государственной администрации Сопеля Игоря Михайловича. Я вас поздравляю. Спасибо вам", - заявил Зеленский.