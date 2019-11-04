Зеленский сменил губернатора Черкащины: должность получил бывший сотрудник СБУ

Зеленский уволил председателя Черкасской областной администрации Игоря Шевченко, которого назначил 31 июля.
В понедельник, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заменил председателя Черкасской областной администрации.
Отметим, 31 июля во время рабочего визита в Черкасскую область Зеленский лично представил нового губернатора – им стал бизнесмен Игорь Шевченко.
Глава государства тогда подчеркнул – "если что-то будет не так, будем менять".
Судя по всему, что-то действительно пошло не так.
Согласно указам №797/2019 и №798/2019, опубликованным 4 ноября на сайте главы государства, Зеленский уволил председателя Черкасской областной администрации Игоря Шевченко и назначил на эту должность Романа Боднара.
Отметим, согласно декларации кандидата на должность, Боднар зарегистрирован в Черновцах, но проживает в Мариуполе.
Согласно документу, Боднар владеет только половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв.м. Накоплений Боднар имеет только 120 000 грн.
В декларации указано, что в 2018 году Боднар работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там он за год получил 438 000 гривен зарплаты.
Читайте такжеЗеленский назначил нового главу Луганской ОГА: что о нем известноНапомним, 1 ноября президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля на должность председателя Тернопольской облгосадминистрации и представил его активу области.
"Позвольте мне представить нового председателя Тернопольской областной государственной администрации Сопеля Игоря Михайловича. Я вас поздравляю. Спасибо вам", - заявил Зеленский.