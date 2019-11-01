"Файне місто Тернопіль": Зеленский назначил нового главу Тернопольской ОГА

Владимир Сопель / Фейсбук В.Сопеля

В пятницу, 1 ноября, президент Владимир Зеленский назначил Игоря Сопеля на должность председателя Тернопольской облгосадминистрации и представил его активу области.

Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале президента.

Кроме того, официальная церемония представления нового главы Тернопольской ОГА состоялась во время рабочего совещания в рамках поездки Зеленского в область.

"Позвольте мне представить нового председателя Тернопольской областной государственной администрации Сопеля Игоря Михайловича. Я вас поздравляю. Спасибо вам", - заявил Зеленский.

После этого президент вручил Сопелю удостоверение председателя ОГА.

Отметим, что выступая перед активом области Зеленский процитировал хит группы Братья Гадюкины: "Добрый день, файне місто Тернопіль! Сегодня мы в серьезном составе хотим проговорить какие есть проблемы, хотим выслушать, хотим помочь".

Как известно 9 октября Кабинет министров согласовал кандидатуру Сопеля на должность председателя Тернопольской ОГА.

Читайте такжеЧистки губернаторов: Кабмин согласовал назначение пяти глав ОГАСопель родился в 1974 году в городе Хоростков Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет по специальности "инженер-механик". Работал слесарем, инженером Хоростковского сахарного завода, занимался предпринимательской деятальностью, возглавлял Хоростковское региональное структурное подразделение ООО Агробизнес. В 2010-2015 годах был депутатом Хоростковского городского совета. С 2017 года - руководитель федерации футбола в Хоросткове.

Отметим, что Сопель баллотировался в Верховную Раду на досрочных выборах в 2019 году, однако не прошел в парламент, уступив Николаю Люшняку.