Главой Хмельницкой ОГА стал помощник "слуги народа" – указ Зеленского

Дмитрий Габинет / Фейсбук Д.Габинета

Новым главой Хмельницкой областной государственной администрации стал Дмитрий Габинет.

Об этом идет речь в указе президента Владимира Зеленского № 864/2019, размещенном на официальном интернет-портале главы государства.

"Назначить Габинета Дмитрия Анатольевича главой Хмельницкой областной государственной администрации", - говорится в документе.

Перед этим Зеленский освободил Владимира Кальниченко от временного исполнения обязанностей председателя Хмельницкой ОГА.

Дмитрий Габинет является кандидатом юридических наук, он работал на кафедре теории и истории государства и права Хмельницкого университета управления и права. Он является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата от Слуги народа Николая Стефанчука.

С 2014 года - председатель общественной организации Форпост Народовластие, а с 2017 года – руководитель Хмельницкого информационно-консультационного центра UMCS.

Напомним, ранее Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА.