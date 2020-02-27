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"Это не выход": в Сумской ОГА резко ответили на претензии мужчины, совершившего самоподжог

27 февраля 2020, 19:33

В Сумской ОГА заявили, что Александр Бурлаков использовал свое право на землю еще в 2007 году.

Самоподжог под ОП
В Сумской ОГА ответили на притенении мужчины, который совершил самоподжог под ОПУ

Из-за вчерашнего самоподжога жителя Белопольского района, участника АТО Александра Бурлакова под Офисом президента Украины, Сумская ОГА собралась на экстренное заседание.

"В облгосадминистрацию Александр Бурлаков лично не обращался. Все его обращения поступали из Администрации президента, Кабинета министров, Верховной Рады. Первое обращение было в феврале 2015 года, в последний раз обращался в 2019 году. Вопрос был один: он возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно, и он не может получить теперь землю", - приводит слова начальника отдела по работе с обращениями граждан аппарата облгосадминистрации Натальи Лебедь пресс-служба ОГА.

Также исполняющая обязанности председателя Белопольской райгосадминистрации Елена Никитенко сообщила, что мужчина свое право на землю уже реализовал и получил в 2007 году участок площадью 1,55 га для ведения личного сельского хозяйства.

"Но мужчина еще хотел получить и землю на пай бывшего дочернего предприятия Луч, где работали жители Гуриновского сельского совета и он в том числе. Но земли этого предприятия, согласно действующему законодательству, распаеванию не подлежат", - сказано в сообщении.

Так как предприятие не сделали коллективным, его земли попали в госсобственность и потом сдали в аренду на 15 лет частному предпринимателю. Действие договора заканчивается в 2023 году, в связи с этим право на землю Александр Бурлаков пока реализовать не может.

"Я считаю, что самоподжог - это не выход и не решение проблемы. Земли, где хотел взять себе участок житель Белопольского района, распаеванию не подлежат. И дело не в том, что сельская, районная или областная власть не желают помочь. Закон - есть закон. И нарушать его не имеет права никто", - отметила временно исполняющая обязанности главы Сумской областной государственной администрации Ирина Купрейчик.

Самоподжог под ОПУ

Напомним, на акции протеста в среду, 26 февраля,  под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог. Другие участники акции и представители правоохранительных органов оперативно его потушили.

По словам мужчины, он долгое время он не может распаевать земельный участок в Сумской области, а власть не реагирует на местную коррупцию.

Как рассказал хирург из Киевской городской клинической больницы № 2 "Ожоговый центр", пострадавший в тяжелом состоянии и находится в реанимации. При этом он отметил, что пациенту сделали только перевязку и взяли анализы. В реанимации он проведет 10-14 дней. Кроме того, ему планируют сделать операцию по пересадке кожи.

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