Самоподжог под стенами ОП: стали известны жуткие подробности о пострадавшем

Самоподжог под ОП / скриншот

Представители "полиции диалога" рассказали подробности о мужчине, который пытался себя сжечь под стенами Офиса президента. Отмечается, что мужчина был в АТО.

"Человек произвел самоподжог. Наши представители полиции пытались его затушить (потушить - ред.), получилось так, что затушили. По словам (очевидцев - ред.) сказали, что это человек из АТО. Объяснить причину поджога человек не смог, так как он в состоянии аффекта был. На вид - лицо было обожжено и руки. Но так, пантенолом оказали первую медицинскую помощь, вызвали скорую - скорая повезла", - цитирует полицейского УНН.

По словам хирурга из Киевской городской клинической больницы № 2 "Ожоговый центр", пострадавший в тяжелом состоянии и находится в реанимации.

При этом он отметил, что пациенту сделали только перевязку и взяли анализы. В реанимации он проведет 10-14 дней. Кроме того, ему планируют сделать операцию по пересадке кожи.

"Еще не обсуждали эти вопросы. Я еще не говорил ни с криминалистами, ни с кем-то другим", - отметил врач.

По предварительным данным, мужчину зовут Александр Леонидович Бурлаков.

Как ранее сообщал Главред,в Офисе президента заявили, что мужчина не имеет никакого отношения к протестующим медикам и появился за несколько минут до происшествия.