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Гибель турецких военных в Сирии: министр обороны Украины срочно позвонил в Турцию

28 февраля 2020, 16:35

Загороднюк сказал турецкому коллеге, что разделяет чувство скорби с Турцией.

Андрей Загороднюк
Андрей Загороднюк звонил своему коллеге в Турцию / Фото: УНИАН

В пятницу, 28 февраля, министр обороны Украины Андрей Загороднюк в телефонном разговоре с министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудил атаку армии президента Сирии Башара Асада и России в сирийском городе Идлиб.

"Утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой республики господином Хулуси Акаром. Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской республике. Вчерашняя ужасная трагедия еще раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", - сказано в сообщении Загороднюка в Фейсбуке.

Также Загороднюк сказал турецкому коллеге, что разделяет чувство скорби с Турцией, ведь в Украине, где шестой год идет война на Востоке, которую спонсирует РФ, как нигде понимают это.

Отметим, в комментариях под сообщением Загороднюка украинцы пишут, что Турция показала, что с Россией можно бороться и можна ее побеждать.

"Сьогодні Туреччина читко показала всьому світу: що з РФ модна боротись і модна перемагати, але для цього потрібно обьєднатись в складі НАТО!", - пишет Ольга Мельник.

"Треба їм допомогти чим можемо. Бо ворог у нас спільний!", - добавил Олег Миронов.

"Де реальна допомога туркам, а не тільки співчуття. Турція наш друг та союзник, треба не тільки співчуття надавати, там на стороні ассада воюють тіж самі що вбивали українців на Донбасі", - высказался Олег Филимонов.

Читайте такжеКонфликт в Сирии: Россия попросила остановить войну, Германия зовет всех на саммитНапомним, ранее украинские дипломаты осудили воздушное нападение на позиции турецких военных в Сирии.

"Украина глубоко обеспокоена существенной эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Башара Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и оказывает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - сказано в заявлении украинского МИД.

война в Сирии Андрей Загороднюк Министерство обороны новости Украины и мира
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