Узвар с червяками и молью: под Черкассами разгорелся скандал из-за детского питания

В детсаду в Чигирине разгорелся скандал / Sputnik

В детском саду Звездочка в Чигирине Черкасской области разгорелся скандал после того, как повар в течение четырех месяцев снимала фото и видео продуктов, из которых ей приходилось готовить обеды для дошкольников.

При этом вместо говяжьего фарша для котлет и тефтелей они увидели горы чистого жира, вместо свежих ягод и фруктов для узвара — сушку, кишащую червяками и молью.

После этого в дошкольное учреждение постоянно проводятся проверки и комиссии, выявляющие все новые факты нарушений, однако заведующая детским садом продолжает работать на своей должности.

Родители детей рассказали, что стали замечать у малышей расстройства пищеварительной системы: тошноту, боли в животе, понос, рвоту. При этом в меню Звездочки не было указано, что качество этих блюд и продукты, из которых они готовились, совершенно неприемлемы для малышей.

В конце концов выяснилось, что на кухне детсада, как минимум, урезают количество продуктов и положенных для блюда ингредиентов.

"А потом мы узнали, что наших маленьких детей накормили жареной мойвой (со всеми внутренностями и костями) и гороховым пюре. Это был, конечно, шок. Такой едой противопоказано, да что там, противозаконно кормить маленьких детей", — рассказала ж мама дошкольника из "Звездочки" Татьяна Карпичева.

По словам поваров, проблемы с продуктами в детсаду начались после смены заведующей: "На кухню стали попадать плохие крупы, низкосортные мясо и рыба".

/ fakty.ua

Работники столовой утверждают, что вместо качественных макаронных изделий в садик закупались самые низкопробные, поломанные, вместо нормальных круп — гречки и риса — варили дешевые — ячневую и пшеничную.

"Для компотов вместо качественной сушки покупалась самая дешевая, в которой всегда были червяки и моль. Отобрать их вручную невозможно, они всплывают только после варки", - рассказали она Фактам.

В свою очередь заведующая детсадом Раиса Вараницкая заявила, что в садике все хорошо, продукты качественные и жалоб нет, а повар якобы специально это подстроила, потому что у нее личная конфликтная ситуация и она боится увольнения.

В Чигиринском отделе образования добавили, что служебное расследование по данному факту продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновцах воспитательница детсада заставляла детей делать себе массаж.