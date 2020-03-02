Летняя резина: когда переходить с зимней, как выбрать и какая бывает

Летняя резина. Иллюстративное фото / Drive2

Перед каждым водителем два раза в год встает два вопрос – когда менять летнюю на зимнюю резину и когда менять зимнюю резину на летнюю. Оно и логично. Зимняя резина летом — точно не лучший выбор. А пресловутая всесезонная резина (хватает водителей, которые любят ее покупать) — это что-то из разряда попытки вылечить боль в голове и боль в ягодицах двумя частями одной таблетки. В любом случае – если автолюбитель хочет максимально уменьшить риск на дороге и для себя и для других водителей, то у него в запасе должно быть два комплекта шин (резина зимняя и резина летняя) в хорошем состоянии. Ну и "переподковывать" своего "железного коня" нужно вовремя.

Летняя резина: размеры и маркировка

Специально для тех людей, которые недавно обзавелись авто, и, соответственно встречают первую весну в новом статусе, нужно немного рассказать о типоразмерах и маркировке летней резины. Чтобы они, придя на авторынок или забив в поисковик фразу "резина летняя" не терялись при виде не очень понятных фраз - летняя резина r13, летняя резина r14 etc.

Латинская R обозначает шину с радиальным кордом (по сути, сейчас около 99% покрышек сейчас производятся именно так). Раньше была еще популярна резина с диагональным кордом (обозначается, понятное дело, латинской D), но в последнее время ее не выпускают — поскольку в эксплуатации она гораздо хуже.

Далее. Цифра (13,14, 16) — диаметр колеса (диска) в дюймах. Это показатель диаметра покрышки на диск - внутренний размер шины либо наружный — у диска.

Летняя резина R14 / АмастерКар

Когда менять зимнюю резину

Казалось бы – простейшая житейская логика и бытовая смекалка подсказывает, что как только период "зима-холода" заканчивается,то можно уже провести рокировку. Зимней резины на летнюю. Тысячи водителей так и делают, колоннами записываясь на шиномонтаж, едва только запахло весной.

Но – есть одно и важно оно. Украина – страна с не очень устойчивым климатом. И в первую половину весны ни один водитель не застрахован от заморозков. А качественные свойства летней резины резко исчезают уже при температуре ниже +5 градусов тепла.

С другой стороны – "забивать" окончательно на смену резины не стоит. Зимние шины очень быстро изнашиваются на сухом асфальте. Поэтому, самая прагматичная стратегия – на всякий случай выждать, как минимум, до середины марта, а затем – тщательно отслеживать долгосрочные прогнозы погоды. Да и – хорошо бы, чтобы резину перед заменой осмотрели опытны автомеханики. Не нужно обращаться к условному "дяде Коле" из соседнего гаража, который за небольшие деньги (и магарыч) быстро все заменит – даже не посмотрев, какого качества покрышки.

Как выбрать летнюю резину

Здесь советов относительно немного, но, если водитель будет их придерживаться, то легко избежит большинство опасностей.

Во-первых, не нужно экспериментировать с размерностью дисков и шин летней резины. И уточнять, какие размеры рекомендуют производители авто. Ведь под эти параметры рассчитывались параметры ходовой части автомобиля. Изменив параметры колес, вы создаете излишнюю нагрузку на подвеску. Также не нужно покупать резину разного размера на переднюю и заднюю оси. Это дает неравномерную нагрузку на ходовую и очень опасно для авто.

Во-вторых, выбирая летнюю резину, не нужно жадничать. Причем не обязательно приобретать самые дорогие модели лучших производителей. Но, тем не менее, не стоит и опускаться ниже средней стоимости. В лучшем случае, дешевые покрышки попросту будут гораздо быстрее изнашиваться. А в худшем - из-за плохих эксплуатационных свойств - приведут к неприятным неожиданностям в пути.

Важно еще следить, качественно ли на летней резине "нарисован" протектор - чтобы обеспечивать отвод воды и нужную сопротивляемость качению на сухом дорожнем покрытии.

Следует помнить, что правильно выбранная летняя резина, используемая по сезону и подвергающаяся большим перегрузкам, вполне способна отслужить от трех до пяти лет (причем без особых потерь эксплуатационных свойств).