Досрочные выборы: в Слуге народа оценили угрозу роспуска Рады

Давид Арахамия / УНИАН

Вероятность роспуска Верховной Рады стремится к нулю, заявил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия.

"Почему? Первое: потому, что мы не получим уже такого представительства (партии, – ред.) в Раде. Это все понимают. А второе: все-таки мы научились сосуществовать друг с другом. Так или иначе, у нас последние все собрания мирно проходят. Есть дискуссии, но это рабочие дискуссии. Нет уже таких "живых" дискуссий, как вначале были, когда притирались", - подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, получена достаточно работоспособная модель деятельности фракции.

"Были сбои. По "игорке" (законопроекту об игорном бизнесе, - ред.) был сбой один и еще по какому-то закону был сбой. Но мы потом вернулись и подкорректировали. То есть были удары в штангу, но не было забитых голов. Это очень важно", - напомнил Арахамия.

Он также отметил, что за полгода работы парламента 9-го созыва было принято уже несколько сотен законов.

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"Это означает, что в целом модель работает. Если заглянуть в процесс, то есть поле для усовершенствования. Но если смотреть по результату, то результат всех удовлетворяет", - добавил лидер фракции Слуга народа.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что никаких оснований для роспуска Рады на сегодня нет.