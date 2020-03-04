"Его вы*бут в тупой собачий рот": Кива высказался об отставке Рябошапки

Кива невзлюбил генпрокурора Рябошапку / УНИАН

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива нецензурно прокомментировал вероятную отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Он весьма резко ответил на соответствующий вопрос журналиста. Видео опубликовано в YouTube.

"Скажите, пожалуйста, что сегодня ожидает генерального прокурора, какова его судьба?" - спросил журналист Киву в кулуарах Верховной Рады.

"Вы знаете, как говорил уже сегодня классик Андрей Портнов, если не сегодня, то завтра его вы*бут в его тупой собачий рот", - ответил депутат.

Подробности дальнейшей беседы политика и журналиста остались за кадром, поэтому неизвестны.

Напомним, скандальный народный депутат Илья Кива поздравил мужчин с днем красной армии.

"Да пошли они на х*й со своей декомунизацией! С праздником нас, мужчины!" – написал Кива.

Ранее произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо.