"Его вы*бут в тупой собачий рот": Кива высказался об отставке Рябошапки

Политик сделал крайне странное заявление.
Народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива нецензурно прокомментировал вероятную отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Он весьма резко ответил на соответствующий вопрос журналиста. Видео опубликовано в YouTube.
"Скажите, пожалуйста, что сегодня ожидает генерального прокурора, какова его судьба?" - спросил журналист Киву в кулуарах Верховной Рады.
"Вы знаете, как говорил уже сегодня классик Андрей Портнов, если не сегодня, то завтра его вы*бут в его тупой собачий рот", - ответил депутат.
Подробности дальнейшей беседы политика и журналиста остались за кадром, поэтому неизвестны.
Напомним, скандальный народный депутат Илья Кива поздравил мужчин с днем красной армии.
"Да пошли они на х*й со своей декомунизацией! С праздником нас, мужчины!" – написал Кива.
Ранее произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо.