Зеленский расставил все точки над "і" по встрече "нормандской четверки"

Владимир Зеленский / пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский рассказал о встрече в "нормандском формате". По его словам, рассматривается дата в конце апреля.

"Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча (нормандская, - ред.) В конце апреля. Думаю, что все это произойдет, мы над этим серьезно работаем", - отметил Зеленский во время общения с прессой и местными жителями в рамках рабочей поездки в Полтавскую область,

При этом он напомнил, что 11 марта в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу, на которой обсудят новый обмен пленными.

Как ранее сообщал Главред, министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал о срыве встречи "нормандской четверки" в апреле. Ранее такое же заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.