"Этот ссыкун": Киву поймали за "мокрым делом"

Илья Кива разлил воду на одно из кресел в Верховной Раде, где до этого сидел Руслан Рябошапка
Народный депутат от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива решил пошутить по поводу отставки Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора. Так, нардеп разлил воду на одно из кресел и назвал экс-генпрокурора "ссыкуном".
"Буквально две минуты назад здесь находился генеральный прокурор Руслан Рябошапка. И все, что от него осталось - это мокрое место. Вот этот ссыкун, как он собирался бороться с преступностью! Он вообще преступников видел в принципе? Поэтому вот подобным точно нечего делать в правоохранительной системе", – отметил Кива в опубликованном на его странице в Facebook видео.
Стоит отметить, что во время заседания парламента Рябошапка случайно разлил воду на сидение. Когда Рябошапка покинул свое место, подошел Кива и вылил воду на кресло.
Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале netipichnyi_kharkov.
Как ранее сообщал Главред, Руслан Рябошапка переписывался с Андрем Богданом перед голосованием в Раде по поводу выражения недоверия генпрокурору.