"Этот ссыкун": Киву поймали за "мокрым делом"

Илья Кива / УНИАН

Народный депутат от фракции Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива решил пошутить по поводу отставки Руслана Рябошапки с поста генерального прокурора. Так, нардеп разлил воду на одно из кресел и назвал экс-генпрокурора "ссыкуном".

"Буквально две минуты назад здесь находился генеральный прокурор Руслан Рябошапка. И все, что от него осталось - это мокрое место. Вот этот ссыкун, как он собирался бороться с преступностью! Он вообще преступников видел в принципе? Поэтому вот подобным точно нечего делать в правоохранительной системе", – отметил Кива в опубликованном на его странице в Facebook видео.

Стоит отметить, что во время заседания парламента Рябошапка случайно разлил воду на сидение. Когда Рябошапка покинул свое место, подошел Кива и вылил воду на кресло.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале netipichnyi_kharkov.

Как ранее сообщал Главред, Руслан Рябошапка переписывался с Андрем Богданом перед голосованием в Раде по поводу выражения недоверия генпрокурору.