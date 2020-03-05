"Дебилы, бл*дь, дурные": Рябошапка перед отставкой переписывался с Богданом - фото

Руслан Рябошапка перед голосованием в Раде по поводу выражения недоверия генпрокурору переписывался с Андрем Богданом.
Уже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, сидя в зале заседаний Верховной Рады перед голосованием по вынесению недоверия себе, вел активную переписку в мессенджерах при помощи смартфона.
Портал Страна опубликовал фотографии данной переписки. Сперва Рябошапка переписывался с некой девушкой по имени Ксана. Сперва он писал: "Вова [по всей видимости, президент Владимир Зеленский - Главред] дал команду меня увольнять".
Далее диалог полностью:
Ксана: "Но они всю ночь работали с каждым. Поскольку сосредоточились на Кабмине - тем меньше тебя трогали, но сейчас риторика очень уверенная".
Рябошапка: "Угу, я заметил".
Ксана: "И Венедиктова же мочит".
Рябошапка: "Вова дал команду меня уволить"
Ксана: "Тогда жги в парламенте. Силы тебе".
Рябошапка: "Мерси".
Разговор у Рябошапки с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом вышел лаконичным и изобиловал матерщиной:
Рябошапка: "Арахамия"
Богдан: П*зды ему дал"
Рябошапка: "Они наговорили глупостей"
Богдан: "Дебилы, бл*дь, дурные. Ну, что там у вас?
Рябошапка: А ты где смотришь ТВ?".
Напомним, что на внеочредном заседании Верховной Рады в четверг, 5 марта, 263 нардепа проголосовали за выражение недоверия и, соответственно, за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.