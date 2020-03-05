"Дебилы, бл*дь, дурные": Рябошапка перед отставкой переписывался с Богданом - фото

Руслан Рябошапка / УНИАН

Уже экс-генпрокурор Руслан Рябошапка, сидя в зале заседаний Верховной Рады перед голосованием по вынесению недоверия себе, вел активную переписку в мессенджерах при помощи смартфона.

Портал Страна опубликовал фотографии данной переписки. Сперва Рябошапка переписывался с некой девушкой по имени Ксана. Сперва он писал: "Вова [по всей видимости, президент Владимир Зеленский - Главред] дал команду меня увольнять".

Далее диалог полностью:

Ксана: "Но они всю ночь работали с каждым. Поскольку сосредоточились на Кабмине - тем меньше тебя трогали, но сейчас риторика очень уверенная".

Рябошапка: "Угу, я заметил".

Ксана: "И Венедиктова же мочит".

Рябошапка: "Вова дал команду меня уволить"

Ксана: "Тогда жги в парламенте. Силы тебе".

Рябошапка: "Мерси".

Разговор у Рябошапки с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом вышел лаконичным и изобиловал матерщиной:

Рябошапка: "Арахамия"

Богдан: П*зды ему дал"

Рябошапка: "Они наговорили глупостей"

Богдан: "Дебилы, бл*дь, дурные. Ну, что там у вас?

Рябошапка: А ты где смотришь ТВ?".

Напомним, что на внеочредном заседании Верховной Рады в четверг, 5 марта, 263 нардепа проголосовали за выражение недоверия и, соответственно, за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.