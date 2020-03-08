УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Каждой женщине по собачке элитной породы": в Сети появились открытки к 8 марта с Порошенко, Кивой и Богданом

8 марта 2020, 14:25

На открытках написаны шутливые фразы.

Международный женский день 8 марта
Международный женский день 8 марта / 1zoom.ru

В сети появились шуточные открытки с поздравлениями к 8 марта с украинскими политиками. При этом на открытках написаны шутливые фразы.

Так, народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Илья Кива предстал в образе сексуального мачо в плавках и с плеткой.

"Думаю о тебе на работе. Жду вечера, чтоб поздравить", - гласит подпись под открыткой.

При этом бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в пестрой рубашке обещает позвать с собой на Сейшелы, пятый президент Петр Порошенко напоминает, что с него шоколадка, а мэр города Киева Виталий Кличко на фоне станции столичного метро говорит, что ничего не может сказать, кроме слов.

Кроме того, оскандалившийся народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар пообещал каждой даме подарить породистую собачку.

  • 8 марта Telegram-канале Украина Сейчас
  • 8 марта Telegram-канале Украина Сейчас
  • 8 марта Telegram-канале Украина Сейчас
  • 8 марта Telegram-канале Украина Сейчас
  • 8 марта Telegram-канале Украина Сейчас
  • 8 марта Telegram-канале Украина Сейчас
  • 8 марта Telegram-канале Украина Сейчас

Как ранее сообщал Главред, в честь Дня святого Валентина в сети появилась подборка поздравлений-валентинок с изображением известных украинских политиков и их цитатами.

Илья Кива Петр Порошенко Евгений Брагар Дмитрий Дубилет Андрей Богдан Виталий Кличко 8 марта Международный женский день новости Украины фото
Сейчас вы просматриваете новость «"Каждой женщине по собачке элитной породы": в Сети появились открытки к 8 марта с Порошенко, Кивой и Богданом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:44
Дело на 150 тысяч: и.о. директора ГБР решила засудить журналистов
14:25
"Каждой женщине по собачке элитной породы": в Сети появились открытки к 8 марта с Порошенко, Кивой и Богданом Фото
14:18
Погода на завтра: где ждать роскошный апрель в марте
13:57
Известное американское издание вляпалось в скандал из-за карты с "российским" Крымом
13:37
"Мразь": Слепаков оригинально поздравил женщин с 8 марта Видео
13:32
"Угроза серьезного кризиса": Украина рискует остаться без инвестиций
13:25
Мода 2020 весна – в моду вернулись сумки из 60-х под крокодиловую кожу: фото Фото
13:09
"Сидите, курва, по норах": в Украине еще 20 подозрений на коронавирус не подтвердились
13:05
"Это я": Зеленский сделал заявление по поводу Скалецкой
12:58
Зеленский дал тревожный прогноз относительно отношения украинцев к членству в ЕС
12:20
Жительница Молдовы с коронавирусом села в самолет из Италии: на борту были украинцы
12:17
"Вдохновляют на подвиги": Зеленский трогательно поздравил украинок с 8 марта
12:14
В Италии 16 млн граждан на карантине, Чехия просит запретить итальянцам въезд в Европу Видео
11:40
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: новая страсть и легкий флирт
11:38
В Черновицкой области пошли на беспрецедентные меры из-за коронавируса
11:26
Любил PUBG и рэпера Face: в России сын судьи застрелил одноклассника
10:45
Популярный курорт закрыли для туристов из-за коронавируса
10:28
Обрушение карантинного отеля в Китае: всплыли новые жуткие подробности Видео
10:11
Москва готовится присоединить "ДНР" - бывший глава МИД Украины
09:56
Чего ждать от курса доллара: эксперт дал прогноз на неделю
09:37
На сколько коронавирус способен обвалить гривну мнение
09:29
Зеленский рассказал о желании вешать людей
09:24
Как коронавирус повлияет на экономику: эксперты оценили возможный ущерб
09:00
Гороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный удар
08:36
В Японии при странных обстоятельствах исчез украинский спортсмен
08:13
Киев не получит кредит МВФ в размере 5,5 миллиарда долларов: названа причина Видео
08:08
Разница между "8 марта головного мозга" и коронавирусом - последний лечится мнение
07:36
Коронавирус атакует: в Италии ввели карантин, во Франции и Германии напряглись Видео
06:57
Почему новый генпрокурор сезон посадок не начнет мнение
06:28
8 Марта совпало с великим церковным праздником – что нельзя делать
06:07
Найкращі пречудові вітання з 8 Березня – листівки та тексти з гумором Фото
05:54
"Угроза хлеба": названа смертоносная привычка украинцев Видео
05:30
Астролог объяснил, почему в России много бомжей Видео
04:53
Как питаться после 40 лет: названы продукты-"убийцы" морщин
04:15
"Чей Крым": в Слуге народа оценили идею Шмыгаля о возобновлении поставок воды
03:46
"Настоящий бордель": экс-узник боевиков "ДНР" рассказал о зверском насилии
03:20
Как защититься от коронавируса: маг назвал два способа
02:57
"Главный удар по мужикам": китайский вирус убил почти 3500 человек Видео
02:30
Новый скачок курса доллара: у Зеленского озвучили тревожный прогноз
02:01
Зеленский украсил обложку британского журнала - фото
01:28
Стреляют русские: первый валлиец в ВСУ рассказал о войне на Донбассе
00:59
Китайский коронавирус: украинцам объяснили, как здороваться и не "подцепить множество хлама"
00:39
С 8 Марта – открытки красивые, поздравления в прозе, короткие и нежные Фото
00:29
Астролог назвал эксгибиционистов среди знаков Зодиака Видео
00:25
8 марта – какой сегодня праздник: поздравления с 8 Марта и приметы Видео
07 марта, суббота
23:50
Нех*й жрать: оккупанты Крыма по-варварски уничтожают сыр и сало
23:10
Разъяренный Трамп сравнил скандальную стенограмму с тестами на коронавирус
22:31
Спасатели поведали, что произошло на территории Мото Сич - фото
21:44
Разрушения на заводе Мотор Сич - говорят о теракте и просевшем грунте
21:37
Как приучить детей есть овощи: три совета от Комаровского
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять