"Каждой женщине по собачке элитной породы": в Сети появились открытки к 8 марта с Порошенко, Кивой и Богданом

Международный женский день 8 марта / 1zoom.ru

В сети появились шуточные открытки с поздравлениями к 8 марта с украинскими политиками. При этом на открытках написаны шутливые фразы.

Так, народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Илья Кива предстал в образе сексуального мачо в плавках и с плеткой.

"Думаю о тебе на работе. Жду вечера, чтоб поздравить", - гласит подпись под открыткой.

При этом бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в пестрой рубашке обещает позвать с собой на Сейшелы, пятый президент Петр Порошенко напоминает, что с него шоколадка, а мэр города Киева Виталий Кличко на фоне станции столичного метро говорит, что ничего не может сказать, кроме слов.

Кроме того, оскандалившийся народный депутат от Слуги народа Евгений Брагар пообещал каждой даме подарить породистую собачку.

Как ранее сообщал Главред, в честь Дня святого Валентина в сети появилась подборка поздравлений-валентинок с изображением известных украинских политиков и их цитатами.