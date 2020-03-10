Временной парадокс: ведущая оконфузилась, назвав Тараса Шевченко борцом с советским режимом

Однофамилица великого Кобзаря, Татьяна Шевченко, устроила себе знатный конфуз в эфире
В эфире 24-го канала ведущая села в лужу - заявив, что легендарный украинский поэт и художник Тарас Шевченко активно "противостоял советской власти".
Курьезная оговорка случилась с Татьяной Шевченко во время сюжета, посвященного 206-й годовщине со дня рождения Кобзаря.
"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", – заявила она.
Для справки: Тарас Шевченко скончался 10 марта 1861 года. Ему едва исполнилось 47 лет. А СССР был официально образован 30 декабря 1922 года - через шестьдесят один год.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине шли съемки приключенческого боевика о легендарном украинском поэте/художнике Тарасе Шевченко - причем в самурайском стиле. Общий бюджет картины составляет 24,5 млн гривен, из которых 19,6 млн было выделено правительство.