Временной парадокс: ведущая оконфузилась, назвав Тараса Шевченко борцом с советским режимом

Однофамилица Тараса Шевченко оконфузилась по поводу него / 24-й канал

В эфире 24-го канала ведущая села в лужу - заявив, что легендарный украинский поэт и художник Тарас Шевченко активно "противостоял советской власти".

Курьезная оговорка случилась с Татьяной Шевченко во время сюжета, посвященного 206-й годовщине со дня рождения Кобзаря.

"Был членом Кирилло-Мефодиевского братства, активно противостоял советской власти, за свою проукраинскую деятельность дважды находился в ссылке", – заявила она.

Для справки: Тарас Шевченко скончался 10 марта 1861 года. Ему едва исполнилось 47 лет. А СССР был официально образован 30 декабря 1922 года - через шестьдесят один год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине шли съемки приключенческого боевика о легендарном украинском поэте/художнике Тарасе Шевченко - причем в самурайском стиле. Общий бюджет картины составляет 24,5 млн гривен, из которых 19,6 млн было выделено правительство.