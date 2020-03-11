У Кличко рассказали, как накажут нарушителей коронавирусного карантина в Киеве

Киевская мэрия / УНИАН

Решение комиссии киевской мэрии по экстренным мерам в столице Украины из-за коронавируса - обязательно для исполнения всеми учреждениями (частными ли, государственными ли).

С таким заявлением в среду, 11 марта, выступил Николай Поворозник (первый замглавы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко) на брифинге.

"За нарушение будет административная или криминальная ответственность, контролировать будет полиция", - заявил чиновник.

Читайте такжеКабмин ввел в Украине карантин из-за китайского коронавирусаПо словам Поворозника, решение о введении карантина комиссия приняла по аналогии с мерами, принятым в Европе против распространения коронавируса.

Чиновник особо отметил, что работа учебных заведений не прекращается вовсе, а переходит в дистанционный характер.

"Первое что мы делаем – закрываем дошкольные учебные заведения. Поэтому просьба к работодателям - по возможности сделать гибкий рабочий график для работников с маленькими детьми. Также обеспечить безопасность продавцов", - подытожил он.

Напомним, ранее в среду, 11 марта, Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране в связи со вспышкой коронавируса в мире. Главред в деталях рассказал, чем принятые правительство меры грозят украинцам.