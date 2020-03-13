Карантин в Киеве: у Кличко пригрозили закрытием города

В мэрии не исключают карантинных ограничений въезда-выезда в Киев / УНИАН

Карантин из-за коронавируса Covid-19 в столице Украины может уже в ближайшие сутки всерьез ужесточиться.

С таким заявлением выступил Николай Поворозник - первый заместитель мэра Виталия Кличко. По словам чиновника, на данный момент в Киеве работают скорее ограничительные действия, а не полновесный карантин. Но, если в городе медики официально зафиксируют хотя бы один случай заражения коронавирусом, то спешно будут применены куда более жесткие меры.

"Решение комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не ограничивает работу учреждений власти, все работают в штатном режиме. Единственное, что должен быть скрининг в органах государственной власти. Имеется ввиду, что на входе появится пост с врачом, санэпидемиологом, которые по внешним признакам будут контролировать. Люди с явными признаками не будут допускаться", - заявил Поворозник на брифинге для журналистов.

Читайте такжеПаниковать бессмысленно: врач оценил шансы заразиться коронавирусомПо словам заместителя мэра, отнюдь не исключается использование дополнительных мер в Киеве - вплоть ограничений въезда-выезда из черты города.

"Я подчеркиваю, что это не карантин, а ограничительные профилактические мероприятия. В случае распространения, не дай Бог, коронавируса в Киеве – будут приниматься карантинные мероприятия, которые подразумевают ограничение передвижение граждан, въезда в город, выезда из города", - подытожил Поворозник.

Напомним, ранее мэр Киеве Виталий Кличко заявлял о том, что закрытие транспортного сообщения (метрополитена в том числе) в городе из-за коронавируса видится ему чрезвычайной мерой. Позднее Николай Поворозник заявлял, что нарушение введенных мэрией экстренных карантинных мер в столице Украины из-за коронавируса чревато административной или криминальной ответственностью.