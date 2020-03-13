Свободное падение: курс гривны к доллару еще снизился

Гривна продолжает дешеветь по отношению к доллару/ УНИАН

Торги на Межбанковской валютной бирже в пятницу, 13 марта, закрылись на показателях 26,19-26,23 гривен за доллар.

Соответственно, курс гривны снизился на 21 копейку по отношению к 12 марта (накануне было +20 копеек).

Далее - Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 16 марта 2020 года, установил официальный курс на уровне 26,08 гривен за доллар США.

По данным финрегулятора, доллар по отношению к гривне дорожает примерно на 1% каждый день.

Напомним, ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов главной причиной падения курса гривны назвал начавшийся мировой финансовый кризис. И это, по его мнению, тем более опасно, потому как уже в ближайшее время Украине предстоят значительные выплаты по внешним заимствованиям.