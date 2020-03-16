После отдыха в больницу: в Мариуполе срочно госпитализировали четырех человек

Коронавирус в Мариуполе / скриншот

В Мариуполе госпитализировали четырех человек с подозрением на китайский коронавирус. По словам заместителя начальника управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации Александра Педенко, среди пациентов есть ребенок.

Так, в больницу попали ребенок с матерью, женщина и мужчина. Они сейчас находятся в больнице. Сообщается, что они недавно побывали на отдыхе за границей.

Медики вязли у всех биоматериалы, которые направят на исследование. Отмечается, что результаты ожидаются завтра.

Как ранее сообщал Главред, всего по состоянию на 16 марта в Украине официально зафиксировано пять случаев заражения китайским коронавирусом, из которых один привел к смерти человека.