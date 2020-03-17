УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Тюрьма для Порошенко и дело Шеремета: на что способна Венедиктова на посту главы ГПУ

17 марта 2020, 20:51

Венедиктовой придется показать результат по посадкам, иначе это ударит по рейтингу Зеленского.

Ирина Венедиктова фото
Новый генпрокурор Ирина Венедиктова / @dbr.gov.ua

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Главред узнал, чем она известна и чего ждать от первой женщины на этом посту.

Ирина Венедиктова - биография

41- летняя Ирина Венедиктова родилась в Харькове. До начала политической карьеры заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина. Имеет степень доктора юридических наук.

Во время президентской предвыборной кампании была советником Зеленского по правовым вопросам. Ранее, в 2016-м, Венедиктова пыталась стать судьей Верховного суда, но провалила конкурс, так как получила балл "меньше минимально допустимого".

По словам самой Венедиктовой, с нынешним президентом ее познакомил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

После победы пропрезидентской партии Слуга народа, Венедиктова недолгое время возглавляла профильный комитет Рады по вопросам правовой политики. Однако после увольнения экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы в конце декабря, Венедиктова стала временно исполняющим обязанности главы ГБР.

Читайте такжеВыяснилось, кто заменит Венедиктову на должности директора ГБРПосле решения Рады, Венедиктова стала первой женщиной-генеральным прокурором, заменив на посту Руслана Рябошапку.

Венедиктова – не единственный юрист в ее семье. Ее муж, Денис Колесник — сотрудник киберполиции, а отец — Валентин Венедиктов — первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции. К слову, сама Венедиктова, тоже ранее закончила этот вуз.

Согласно официальной декларации за 2018 год, у Ирины Венедиктовой есть офисное помещение на 150м² в Харькове, на детей задекларированный большой жилой дом — 387,5 м².

Ездит Венедиктова на Porsche Cayenne 2013 года. На счетах у новой главы ГПУ есть 32,5 тыс. грн и €5 300. Также она задекларировала 550 тыс. грн и $20 тыс. наличных средств, а муж Ирины имеет 250 тыс. грн и $ 20 тыс. налички.

Что говорят эксперты

Андрей Золотарев

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор":

Венедиктова была одним из трех наиболее вероятных кандидатов на пост генерального прокурора. Но если за Сергеем Кизем маячит тень команды Коломойского, а Ионушас отказался, то Венедиктова оказалась вынужденным и более-менее сбалансированным выбором для президента - она пользуется личным доверием Зеленского и примкнула к его команде еще во время президентской гонки, а не после нее. Количество голосов слуг народа в этот раз оказалось рекордно низким. Но это, скорее, отражает внутренние проблемы, которые есть внутри этой политсилы.

У Порошенко на ее назначение реагирует нервно. Хуже для них мог быть только Портнов, который достаточно много сделал для того, чтобы у Петра Алексеевича обозначились реальные неприятности. Но вероятность того, что Порошенко сядет пока выглядит гипотетической. Да, делу могут дать ход, но вряд ли он окажется в санатории типа Лукьяновского СИЗО. Также нет заинтересованности и в расследовании дел Майдана. Мне кажется, ключевую задачу Венедиктовой можно обозначить фразой "весна пришла, посадок нет". То есть ей надо показать результат и, если запрос общества на посадки не будет удовлетворен, то это ударит по рейтингу Зеленского.

Александр Кочетков

Александр Кочетков, политический аналитик:

Венедиктова будет вынуждена сосредоточиться именно на результате - она ​​это прекрасно понимает. Если она, еще один генеральный прокурор за последние семь лет, который, как и ее предшественники, не продемонстрирует соответствующих результатов - она ​​выгребет от общества больше других. И поэтому она потребует от подчиненных обеспечить результат - по крайней мере доведения резонансных дел в суд.

Для Зеленского пока принципиальны результаты в нескольких направлениях. На первом месте - Порошенко и прекращение его "антизеленской" деятельности. Но сажать Порошенко ему не советуют зарубежные партнеры, в этом случае он сам может стать следующим, но, с другой стороны, это подвинет Порошенко с протестного поля.

Во-вторых, ему каким-то образом надо подвинуть Медведчука с позиции главного переговорщика в российском вопросе, чтобы он перестал делать различные заявления и проявлять инициативу, потому что это так же мешает Зеленскому управлять страной. И еще с десяток менее известных лиц из числа бывших министров и чиновников, для которых были бы уместны обвинительные приговоры за их прежнюю деятельность и которые Зеленский обещал ранее.

Что касается Майдана, перспектив расследования этих дел, к сожалению, практически нет, потому что следствие распылено, свидетели исчезли, то есть их продвижение фактически невозможно. А вот другие резонансные дела, как, например, убийство Павла Шеремета или Екатерины Гандзюк, Венедиктовой придется сдвинуть с места и дать четкие ответы о виновных - обществу нужны наглядная справедливость, расследование преступлений и наказания виновных. В этом направлении ей придется идти очень быстро, желательно с публичными отчетами. Не обязательно в этом конвейере все будут осуждены, но задержания будут иметь резонанс и вызовут страх у нечестных чиновников. И как раз этого ожидает от нее Зеленский. На это у нее есть время максимум до конца этого года, или, при условии парламентского кризиса, до осени, а поэтому ей придется действовать решительно. И именно результативность у нее будет на первом месте, чем все остальные детали, включая даже следование букве закона.

ГПУ Ирина Венедиктова Верховная Рада Владимир Зеленский Петр Порошенко Медведчук Александр Кочетков Андрей Золотарев
Сейчас вы просматриваете новость «Тюрьма для Порошенко и дело Шеремета: на что способна Венедиктова на посту главы ГПУ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:34
Вершина айсберга: эксперт шокировал правдой о количестве больных коронавирусом
21:27
В Киеве "подпрыгнет" температура – синоптик
21:11
Какие нас ждут выходные на Пасху в Украине в 2020 году Видео
20:51
Тюрьма для Порошенко и дело Шеремета: на что способна Венедиктова на посту главы ГПУ
20:49
Подозрение на коронавирус: в Днепре 40 артистов Оперного театра закрыли на обсервацию
20:45
Спасительные пилюли: назван препарат для самолечения при коронавирусе
20:35
В Украине удвоилось количество больных коронавирусом, и есть новая жертва Видео
20:10
В Киеве нардеп Юзик попал в ДТП
20:08
"Сатурн сжимает кольцами": астролог назвала причину мирового карантина
20:04
Выяснилось, кто заменит Венедиктову на должности директора ГБР
19:16
"Реанимации заполняются пациентами": онколог рассказала о реальной ситуации с коронавирусом в Киеве
19:15
Как тонировать волосы дома и преимущества тонирования волос – фото Фото
19:14
Скончался российский писатель Эдуард Лимонов, который поддерживал аннексию Крыма
18:51
В жутком ДТП под Киевом погиб известный боксер - фото
18:42
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: золотые горы, травля и повышение Видео
18:31
Певица Alyona Alyona попала в престижный международный рейтинг
18:30
Лучшие бесплатные игры в Steam – от Dota 2 до VRChat
18:25
Пиво и туалетная бумага: в Сети похвастались "татухами" с коронавирусом
18:04
Курс гривны официально пробил психологический барьер Видео
17:36
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
17:28
Когда Киев закроют из-за коронавируса: названо точное время Видео
17:11
Диетологи предупредили, чем нельзя завтракать Видео
16:44
СИЗО для Порошенко: эксперт рассказал, чего ждать от нового генпрокурора
16:42
Нет маски - иди пешком: в Киеве запретили заходить в общественный транспорт без маски Видео
16:37
Кравчук сказал, без чего невозможно достичь мира на Донбассе
16:32
В Италии подобрали препарат, лечащий от коронавируса
16:30
Когда пандемия коронавируса пойдет на спад – эксперт удивил прогнозом Видео
16:24
"Чистый кокаин от мира шутеров": критики высоко оценили кровавую Doom Eternal
16:13
Чат с экс-министром экономики Виктором Сусловым
15:50
Комаровский сказал, где дольше всего живет коронавирус Видео
15:38
В Минздраве рассказали, как коронавирус расползается по Украине
15:17
Украинцы умрут не от коронавируса, а от голода мнение
15:00
"Называйте Александр": Усик влетел в скандал по поводу своего имени Видео
14:46
Отмененный из-за коронавируса футбольный матч Ла Лиги провели в FIFA 20
14:40
Евро-2020 перенесли из-за пандемии коронавируса: когда запланирован турнир Видео
14:18
Проблемы карантина: в украинских банках нехватка долларов и прочей валюты
14:12
Sony пообещала рассказать о характеристиках PlayStation 5 уже 18 марта
13:50
Новый план: способное достроить Северный поток-2 судно изменило маршрут
13:49
Слух: Apple разрабатывает бюджетный смартфон размера Plus
13:41
Эвакуация украинцев: в Украину прибудут 47 авиарейсов Видео
13:32
Немецкие ученые рассказали, сколько продлится пандемия коронавируса
13:13
Время смотреть сериалы: онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD временно стал бесплатным
13:02
Никто никуда не уходит: Арахамия рассказал, когда следующее заседание парламента Видео
12:56
Борьба с коронавирусом, гендеробновление прокурора: главное из Рады Видео
12:40
Из-за коронавируса почти все игровые релизы 2020 года оказались под угрозой переноса
12:30
Шнуров высказался о принадлежности Крыма
12:25
Стало известно, когда закроют метро в Киеве
12:24
Американцы начали испытания вакцины против Covid-19: когда ждать "противоядие" Видео
12:01
СМИ разузнали, будут ли вводить чрезвычайное положение в Украине
12:01
Опять проблемы: обновление Windows 10 сильно замедлило работу компьютеров
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять