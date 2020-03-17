Тюрьма для Порошенко и дело Шеремета: на что способна Венедиктова на посту главы ГПУ

Новый генпрокурор Ирина Венедиктова / @dbr.gov.ua

Во вторник, 17 марта, Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором. Главред узнал, чем она известна и чего ждать от первой женщины на этом посту.

Ирина Венедиктова - биография

41- летняя Ирина Венедиктова родилась в Харькове. До начала политической карьеры заведовала кафедрой гражданско-правовых дисциплин юридического факультета ХНУ имени В.Н. Каразина. Имеет степень доктора юридических наук.

Во время президентской предвыборной кампании была советником Зеленского по правовым вопросам. Ранее, в 2016-м, Венедиктова пыталась стать судьей Верховного суда, но провалила конкурс, так как получила балл "меньше минимально допустимого".

По словам самой Венедиктовой, с нынешним президентом ее познакомил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

После победы пропрезидентской партии Слуга народа, Венедиктова недолгое время возглавляла профильный комитет Рады по вопросам правовой политики. Однако после увольнения экс-главы Госбюро расследований Романа Трубы в конце декабря, Венедиктова стала временно исполняющим обязанности главы ГБР.

Читайте такжеВыяснилось, кто заменит Венедиктову на должности директора ГБРПосле решения Рады, Венедиктова стала первой женщиной-генеральным прокурором, заменив на посту Руслана Рябошапку.

Венедиктова – не единственный юрист в ее семье. Ее муж, Денис Колесник — сотрудник киберполиции, а отец — Валентин Венедиктов — первый проректор Харьковского университета внутренних дел, генерал-майор милиции. К слову, сама Венедиктова, тоже ранее закончила этот вуз.

Согласно официальной декларации за 2018 год, у Ирины Венедиктовой есть офисное помещение на 150м² в Харькове, на детей задекларированный большой жилой дом — 387,5 м².

Ездит Венедиктова на Porsche Cayenne 2013 года. На счетах у новой главы ГПУ есть 32,5 тыс. грн и €5 300. Также она задекларировала 550 тыс. грн и $20 тыс. наличных средств, а муж Ирины имеет 250 тыс. грн и $ 20 тыс. налички.

Что говорят эксперты

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор":

Венедиктова была одним из трех наиболее вероятных кандидатов на пост генерального прокурора. Но если за Сергеем Кизем маячит тень команды Коломойского, а Ионушас отказался, то Венедиктова оказалась вынужденным и более-менее сбалансированным выбором для президента - она пользуется личным доверием Зеленского и примкнула к его команде еще во время президентской гонки, а не после нее. Количество голосов слуг народа в этот раз оказалось рекордно низким. Но это, скорее, отражает внутренние проблемы, которые есть внутри этой политсилы.

У Порошенко на ее назначение реагирует нервно. Хуже для них мог быть только Портнов, который достаточно много сделал для того, чтобы у Петра Алексеевича обозначились реальные неприятности. Но вероятность того, что Порошенко сядет пока выглядит гипотетической. Да, делу могут дать ход, но вряд ли он окажется в санатории типа Лукьяновского СИЗО. Также нет заинтересованности и в расследовании дел Майдана. Мне кажется, ключевую задачу Венедиктовой можно обозначить фразой "весна пришла, посадок нет". То есть ей надо показать результат и, если запрос общества на посадки не будет удовлетворен, то это ударит по рейтингу Зеленского.

Александр Кочетков, политический аналитик:

Венедиктова будет вынуждена сосредоточиться именно на результате - она ​​это прекрасно понимает. Если она, еще один генеральный прокурор за последние семь лет, который, как и ее предшественники, не продемонстрирует соответствующих результатов - она ​​выгребет от общества больше других. И поэтому она потребует от подчиненных обеспечить результат - по крайней мере доведения резонансных дел в суд.

Для Зеленского пока принципиальны результаты в нескольких направлениях. На первом месте - Порошенко и прекращение его "антизеленской" деятельности. Но сажать Порошенко ему не советуют зарубежные партнеры, в этом случае он сам может стать следующим, но, с другой стороны, это подвинет Порошенко с протестного поля.

Во-вторых, ему каким-то образом надо подвинуть Медведчука с позиции главного переговорщика в российском вопросе, чтобы он перестал делать различные заявления и проявлять инициативу, потому что это так же мешает Зеленскому управлять страной. И еще с десяток менее известных лиц из числа бывших министров и чиновников, для которых были бы уместны обвинительные приговоры за их прежнюю деятельность и которые Зеленский обещал ранее.

Что касается Майдана, перспектив расследования этих дел, к сожалению, практически нет, потому что следствие распылено, свидетели исчезли, то есть их продвижение фактически невозможно. А вот другие резонансные дела, как, например, убийство Павла Шеремета или Екатерины Гандзюк, Венедиктовой придется сдвинуть с места и дать четкие ответы о виновных - обществу нужны наглядная справедливость, расследование преступлений и наказания виновных. В этом направлении ей придется идти очень быстро, желательно с публичными отчетами. Не обязательно в этом конвейере все будут осуждены, но задержания будут иметь резонанс и вызовут страх у нечестных чиновников. И как раз этого ожидает от нее Зеленский. На это у нее есть время максимум до конца этого года, или, при условии парламентского кризиса, до осени, а поэтому ей придется действовать решительно. И именно результативность у нее будет на первом месте, чем все остальные детали, включая даже следование букве закона.