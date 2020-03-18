Неудержимое падение: курс гривны к доллару снизился еще сильнее

Курс гривны по отношению к доллару продолжает снижаться / УНИАН

К середине банковского дня среды, 18 марта, курс гривны на межбанковском валютном рынке вырос до 27,29 гривен за доллар.

Соответствующее сообщение опубликовали дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Известно, что котировки гривны по состоянию на 13:00 составили 27,25-27,34 гривен за доллар.

По данным Нацбанка, официальный курс национальной валюты по состоянию на 18 марта установлен на уровне 27,05 гривен за доллар (17 марта - 26,5249 гривен).

На наличном же валютном рынке курс гривны к середине дня 18 марта незначительно снизился – до 27,26-28,65 гривен за доллар (купля-продажа). И это при показателях с 27,23-28,58 гривен за доллар вечером 17 марта.

Напомним, ранее аналитик компании Альпари Максима Пархоменко рассказал, при каком условии курс доллара продолжит резко взлетать. До этого экс-министр экономики Украины Виктор Суслов главной причиной падения курса гривны назвал начавшийся мировой финансовый кризис.