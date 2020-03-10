Эксперты рассказали, при каком условии курс доллара резко взлетит

Табло с курсом валют в Киеве / УНИАН

Курс доллара по отношению к гривне может резко вырасти уже до конца нынешней недели - вплоть до отметки в 26 гривен за один доллар.

Соответствующее сообщение опубликовал портал РБК-Украина со ссылкой на аналитика компании Альпари Максима Пархоменко. По его словам, уже во вторник, 10 марта, на открытии рынка курс доллара может превысить отметку к 25,70 гривен за доллар. При этом, если на валютном рынке обострится паника, то уже к концу недели украинцы вынуждены будут приобретать доллар по 26 гривен.

По мнению Пархоменко, катастрофического роста курса доллара (до 30 гривен) пока ожидать не стоит, поскольку Нацбанк Украины будет снижать волатильность [изменчивость цены - Главред] курса.

Напомним, ранее Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского по вопросам экономики, заявил о том, что Украина вошла в этап окончания экономического романтизма - комментируя колебания рынка облигаций внутреннего государственного займа.