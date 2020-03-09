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Давление на курс гривны: у Зеленского рассказали, как Украину загнали в ловушку

9 марта 2020, 02:30

На рынок ОВГЗ зашли классические спекулянты, считает Олег Устенко.

Олег Устенко 02
Олег Устенко / Главред

Украина вошла в этап окончания экономического романтизма, заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Задачи, которые ставил президент, были четкие и понятные – ожидался рост экономики в 5% и выше", - рассказал он в интервью на Ukrlife.tv.

Он сообщил, что многие задачи, которые ставились перед Кабмином Алексея Гончарука, не были выполнены, поэтому переформатирование правительства является закономерным.

Говоря о рынке украинских облигаций внутреннего государственного займа, он напомнил о заходе отечественных спекулянтов через иностранцев.

"Многие заходили в ОВГЗ в начале 2019 года. Это был для них интересный инструмент и возможность получить большой доход чуть ли не под 25%. Он был сформирован таким образом из-за высокой учетной ставки Национального банка. При этом была возможность зарабатывать и на курсовой разнице В страну заходила валюта которая влияла на снижение курса доллара и укрепление курса гривны", - подчеркнул эксперт.

Читайте такжеДоллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынкеК слову, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины сократился на 2,4 млрд грн, или на 2%, - до 124,2 млрд грн. Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, до этого нерезиденты две недели воздерживались от покупки украинских ОВГЗ, сохраняя долю вложений на уровне около 127 млрд грн. В результате доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины сократилась до 15,4%.

По сравнению с началом года текущие объемы вложений нерезидентов в украинские ОВГЗ остаются выше на 8,5 млрд грн, или на 7,3%. Всего объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

В то же время Устенко считает, что те, кто вошел первыми на этот рынок "действовали как классические спекулянты, не особо доверяя стране, вкладывались на короткий период".

"Такая история продолжалась примерно до октября 2019 года. После этого началось резкое снижение ставки ОВГЗ и возможности заработать. С другой стороны Минфин начал продавать ОВГЗ на более длительный период. Вместо 3-5 месяцев их (ОВГЗ, - ред.) начали предлагать на более длительные сроки, часто более года", - отметил экономист.

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По его словам, Украина должна для себя решить вопрос, кто купит облигации внутреннего госзайма в случае их продажи: "Кому мы будем их продавать. У нас ограниченный пул тех, кто согласен их покупать. Скорее всего продажа будет в валюте уже не в рамках Украины, а где-то за пределами нашей страны".

"Украина в ситуации с ОВГЗ оказалась загнана в ловушку. Мы оказались в патовой ситуации. Проблему будут составлять краткосрочные долги. Я предполагаю, что краткосрочные ОВГЗ, по которым наступают выплаты, они будут давить на курс. Но это было ожидаемо. Это не теперешняя ошибка, это – ошибка 2019 года", - добавил Устенко.

Напомним, ранее Устенко, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил, что не видит серьезных курсовых рисков как минимум на протяжении текущего года.

Олег Устенко ОВГЗ
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