Карантин в Киеве: пенсионеры штурмуют банки, пассажиры блокируют транспорт

Люди выстраиваются в очереди в банках и отделениях почты / @KyivOperativ

В Киеве люди пенсионного возраста, несмотря на объявленный карантин, берут штурмом отделения Ощадбанка для оплаты коммунальных услуг до 20 числа.

Как пишет ТСН, в банк люди идут, несмотря на заявление Кабмина, что за несвоевременную оплату коммунальных услуг в период карантина, льготы и субсидии все равно сохранятся, пеню не будут начислять. Люди жалуются, что по-другому платить они не умеют.

В частности, плательщики выстроились в очередь под отделением на Вышгородской, некоторые - в медицинских масках. Но возмущаются - работает только одна касса и в помещение их впускают по двое. Поэтому пенсионеры всей толпой попытались попасть в отделение.

Отметим, что как сообщают в Сети, подобная ситуация и во многих отделениях Укрпочты.

"В Укрпочте, как и везде, ничего не меняется – очереди из пенсионеров", - пишет в Facebook ресурс Киев Оперативный, публикуя соотвествующие фото.

/ @KyivOperativ

Кроме того, ресур также опубликовал кадры, на которых люди заблокировали движение одного из троллейбусов. Инцидент произошел на площади Тараса Шевченко, а его водитель отказался перевозить большее число пассажиров, чем предложенное городскими властями.

"На площади Тараса Шевченко люди заблокировали движение троллейбуса, водитель которого не захотел перевозить больше пассажиров, чем предложено Киевпасстрансом", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 19 марта в Киеве снова образовались огромные пробки на дорогах и очереди на остановках общественного транспорта. Некоторые люди отчаялись и пошли на работу пешком.

Накануне заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев заявил, что в Киеве на период карантина из-за коронавируса для работников, деятельность которых сегодня является особенно важной, киевские городские власти приняли решение организовать развозку к местам работы.