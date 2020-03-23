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На Буковине власти показали размещение вернувшихся из-за границы украинцев

23 марта 2020, 18:22

В регион вернулись 1,5 тысяч граждан.

Граница, пограничник, проверка
На Буковине 1,5 украинцев вернулись из-за границы / dpsu.gov.ua

Черновицкая областная государственная администрация разработала карту, на которой разместила населенные пункты с максимально плотным проживанием граждан, вернувшихся в последнее время из охваченных коронавирусом стран.

"За последние две недели на территорию Буковины из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, приехали около 1500 человек. Мы разработали онлайн-карту, на которой обозначены населенные пункты, куда вернулись эти люди", - сообщает пресс-служба Черновицкой ОДА в Facebook.

В зависимости от количества прибывших из-за границы, населенные пункты на карте промаркированы разными цветами:

  • красный — от 20 до 100 человек;

  • желтый — от 10 до 20 человек;

  • зеленый — от 5 до 10 человек;

  • синий — от 1 до 5 человек.

В Черновицкой ОДА добавили, что за состоянием здоровья граждан, прибывших домой из-за границы, следят семейные врачи. Их просят находится дома на карантине, чтобы не подвергать опасности себя и других граждан.

Напомним, в Ивано-Франковской областной инфекционной больнице умерла женщина, у которой подозревали наличие коронавируса, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Как ранее сообщалось, по состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.

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