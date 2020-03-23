"Сработали быстро": Милованов заступился за Кабмин Гончарука в деле о масках

Тимофей Милованов / РБК Украина

Правительство Алексея Гончарука не игнорировало просьбу секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о запрете экспорт масок. По словам бывшего министра экономики Тимофея Милованова, у Кабмина был план действий.

"На самом деле все сработали быстро, вовремя и имели несколько сценариев действий, а также моментально разработали и начали внедрять план действий", - сообщил Милованов в Facebook.

При этом он указал, что действия правительства должны были ужесточаться при ухудшении ситуации с коронавирусом в Украине.

"Эксперты предлагали запретить экспорт при условии диагноза первого случая коронавируса в Украине. Это произошло 3-го марта. А 4-го сменили правительство. И уже новое правительство должно было вводить запрет экспорта и реэкспорта масок. Они это и сделали 11-го марта, через неделю", - подытожил бывший министр.

Как ранее сообщал Главред, САП открыла производство по факту служебного несоответствия чиновников Кабинета министров.