Просил не продавать: САП открыла дело против Кабмина Гончарука

Алексей Гончарук / Фото facebook.com/PMHoncharuk

Специализированная аникоррупционная прокуратура открыла производство по факту служебного несоответствия чиновников Кабинета министров. Причиной такого решения стал экспорт медицинской продукции.

По данным пресс-службы САП, 31 января и 8 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку, чтобы ограничить экспорт и реэкспорт медицинской продукции для борьбы с COVID-19. В свою очередь Кабмин проигнорировал обращение и не предпринял соответствующие меры.

Глава САП Назар Холодницкий в понедельник, 23 марта, по данному факту зарегистрировал производство по части 2 статьи 367 "Служебная небрежность" Уголовного кодекса Украины. Расследование будут вести следователям ГБР.

При этом в Бюро сообщили, что намерены допросить Гончарука по данному делу.

Стоит отметить, что накануне народный депутат из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко опубликовал в Facebook фотографию документа, который подтверждает, что Данилов просил Гончарука отложить возвращение в Украину студентов из Китая и ограничить экспорт медицинской продукции – защитных костюмов, масок, респираторов и прочего.

Как ранее сообщал Главред, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь из китайского города Гуанчжоу партию тестов для определения заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.